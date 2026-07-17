Тактика Зидана: как секреты «Реала» работают в сборной Франции?

Зинедин Зидан — один из самых интересных и неповторимых тренеров в мировом футболе. Его нельзя привязать к определенному геометрическому стилю, как Пепа Гвардиолу, или к жесткой оборонительной системе, как Антонио Конте. Главный секрет успеха Зидана опирается на два столпа: высочайший уровень тактического прагматизма (гибкости) и идеальную психологическую атмосферу в раздевалке.

Zamin.uz представляет анализ тактических приемов, которые легендарный француз использовал в мадридском «Реале», и того, как он находит общий язык со звездами сборной Франции, в частности с Килианом Мбаппе.

Во времена работы Зидана в «Реале» СМИ часто критиковали его, утверждая, что «у него нет тактики, ему просто везет». Но три победы подряд в Лиге чемпионов не могут быть случайностью. Зидан — тренер, способный адаптировать свою команду под любую схему, исходя из сильных и слабых сторон соперника.

Разнообразие стилей: В период расцвета трио «BBC» (Бейл, Бензема, Роналду) он использовал традиционную тактику 4-3-3 . А после травмы Гарета Бейла он мгновенно перестроил систему на 4-3-1-2 («ромб») , предоставив Иско статус свободного творца. При необходимости он также мог идеально использовать строгую оборонительную схему 4-4-2 .

Доминирование флангов: Зидан давал крайним защитникам, таким как Марсело и Дани Карвахаль, безграничную свободу в атаке. Команда удерживала мяч в центре поля через Крооса и Модрича, а когда оборона соперника становилась плотной, атаки завершались навесами с флангов.

Свобода в центре поля: Он не загоняет футболистов в жесткие математические рамки. Особенно полузащитникам и игрокам атаки он предоставляет творческую свободу, чтобы они могли полностью проявить свой талант вокруг штрафной площади соперника.

Искусство находить общий язык со звездами: аура и безграничное уважение

Сборная Франции исторически известна внутренними разногласиями, борьбой больших эго и конфликтами в раздевалке (достаточно вспомнить чемпионаты Европы 1998, 2010 и даже 2021 годов). Дидье Дешам значительно обуздал эту атмосферу, но у Зидана в этом плане есть «оружие» совершенно другого уровня.

Главное преимущество тренера — он Зинедин Зидан. Футболисты чувствуют, что перед ними не просто тренер, а их кумир детства, величайшая легенда в истории футбола и чемпион мира. Перед его статусом любая звезда вынуждена отложить свое эго в сторону.

Основные методы управления звездами у Зидана следующие:

Пример Криштиану Роналду: Роналду на протяжении всей карьеры хотел играть по 90 минут в каждом матче. Единственным человеком, который смог убедить его отдыхать в некоторых матчах внутреннего чемпионата, чтобы сохранить силы на самые важные этапы сезона (финалы ЛЧ), был именно Зидан. Он добился этого не приказами, а дружеской беседой и взаимным уважением.

Трансформация Карима Бензема: Именно доверие Зидана помогло Бензема долгие годы защищаться от бесконечной критики и выйти на уровень лучшей «девятки» мира и обладателя «Золотого мяча».

Тандем Мбаппе и Зидана: какой будет новая Франция?

Для нынешнего капитана и главной звезды сборной Франции Килиана Мбаппе приход Зидана — идеальный сценарий.

Мбаппе никогда не скрывал, что с детства восхищался Зиданом и что на стенах его комнаты висели плакаты именно с Зизу. Кроме того, сейчас Мбаппе защищает цвета «Реал Мадрида», который так дорог Зидану.

Если при Дешаме Франция часто играла в осторожный и оборонительный футбол, то под руководством Зидана Мбаппе и другие атакующие звезды (Усман Дембеле, Брэдли Баркола) получат на поле большую творческую свободу. Ожидается, что Зидан не будет привязывать Мбаппе только к левому флангу, а даст ему статус «свободного художника» (free roam) в линии атаки, что еще больше повысит эффективность Килиана.