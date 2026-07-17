Тактика Зидана: как секреты «Реала» работают в сборной Франции?

·0·Спорт
Тактика Зидана: как секреты «Реала» работают в сборной Франции?

Зинедин Зидан — один из самых интересных и неповторимых тренеров в мировом футболе. Его нельзя привязать к определенному геометрическому стилю, как Пепа Гвардиолу, или к жесткой оборонительной системе, как Антонио Конте. Главный секрет успеха Зидана опирается на два столпа: высочайший уровень тактического прагматизма (гибкости) и идеальную психологическую атмосферу в раздевалке.

Zamin.uz представляет анализ тактических приемов, которые легендарный француз использовал в мадридском «Реале», и того, как он находит общий язык со звездами сборной Франции, в частности с Килианом Мбаппе.

Тактический стиль в «Реал Мадриде»: эффект «хамелеона»

Во времена работы Зидана в «Реале» СМИ часто критиковали его, утверждая, что «у него нет тактики, ему просто везет». Но три победы подряд в Лиге чемпионов не могут быть случайностью. Зидан — тренер, способный адаптировать свою команду под любую схему, исходя из сильных и слабых сторон соперника.

  • Разнообразие стилей: В период расцвета трио «BBC» (Бейл, Бензема, Роналду) он использовал традиционную тактику 4-3-3. А после травмы Гарета Бейла он мгновенно перестроил систему на 4-3-1-2 («ромб»), предоставив Иско статус свободного творца. При необходимости он также мог идеально использовать строгую оборонительную схему 4-4-2.

  • Доминирование флангов: Зидан давал крайним защитникам, таким как Марсело и Дани Карвахаль, безграничную свободу в атаке. Команда удерживала мяч в центре поля через Крооса и Модрича, а когда оборона соперника становилась плотной, атаки завершались навесами с флангов.

  • Свобода в центре поля: Он не загоняет футболистов в жесткие математические рамки. Особенно полузащитникам и игрокам атаки он предоставляет творческую свободу, чтобы они могли полностью проявить свой талант вокруг штрафной площади соперника.

Искусство находить общий язык со звездами: аура и безграничное уважение

Сборная Франции исторически известна внутренними разногласиями, борьбой больших эго и конфликтами в раздевалке (достаточно вспомнить чемпионаты Европы 1998, 2010 и даже 2021 годов). Дидье Дешам значительно обуздал эту атмосферу, но у Зидана в этом плане есть «оружие» совершенно другого уровня.

Главное преимущество тренера — он Зинедин Зидан. Футболисты чувствуют, что перед ними не просто тренер, а их кумир детства, величайшая легенда в истории футбола и чемпион мира. Перед его статусом любая звезда вынуждена отложить свое эго в сторону.

Основные методы управления звездами у Зидана следующие:

  • Пример Криштиану Роналду: Роналду на протяжении всей карьеры хотел играть по 90 минут в каждом матче. Единственным человеком, который смог убедить его отдыхать в некоторых матчах внутреннего чемпионата, чтобы сохранить силы на самые важные этапы сезона (финалы ЛЧ), был именно Зидан. Он добился этого не приказами, а дружеской беседой и взаимным уважением.

  • Трансформация Карима Бензема: Именно доверие Зидана помогло Бензема долгие годы защищаться от бесконечной критики и выйти на уровень лучшей «девятки» мира и обладателя «Золотого мяча».

Тандем Мбаппе и Зидана: какой будет новая Франция?

Для нынешнего капитана и главной звезды сборной Франции Килиана Мбаппе приход Зидана — идеальный сценарий.

Мбаппе никогда не скрывал, что с детства восхищался Зиданом и что на стенах его комнаты висели плакаты именно с Зизу. Кроме того, сейчас Мбаппе защищает цвета «Реал Мадрида», который так дорог Зидану.

Если при Дешаме Франция часто играла в осторожный и оборонительный футбол, то под руководством Зидана Мбаппе и другие атакующие звезды (Усман Дембеле, Брэдли Баркола) получат на поле большую творческую свободу. Ожидается, что Зидан не будет привязывать Мбаппе только к левому флангу, а даст ему статус «свободного художника» (free roam) в линии атаки, что еще больше повысит эффективность Килиана.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Срочно: Зинедин Зидан становится главным тренером сборной ФранцииСрочно: Зинедин Зидан становится главным тренером сборной ФранцииСегодня, 22:12Кукурелья сделал неожиданное заявление перед финаломКукурелья сделал неожиданное заявление перед финаломСегодня, 22:08Суперлига, 12-й тур: «Навбахор» упустил победу на последних минутахСуперлига, 12-й тур: «Навбахор» упустил победу на последних минутахСегодня, 22:0667-летняя футболка обрела нового владельца за миллионы долларов67-летняя футболка обрела нового владельца за миллионы долларовСегодня, 21:55Гонсало Гарсия поразил Моуринью: решение уже принято...Гонсало Гарсия поразил Моуринью: решение уже принято...Сегодня, 21:12Мохамед Салах близок к переезду в Турцию: «Бешикташ» сделал крупное предложениеМохамед Салах близок к переезду в Турцию: «Бешикташ» сделал крупное предложениеСегодня, 20:15
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе