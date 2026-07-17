67-летняя футболка обрела нового владельца за миллионы долларов

·26·Спорт
67-летняя футболка обрела нового владельца за миллионы долларов

Футболка легенды бразильского футбола Пеле, в которой он выступал в финале чемпионата мира 1958 года, была продана на аукционе за огромную сумму. Как сообщила пресс-служба аукционного дома Сотебй'с, уникальный лот ушел с молотка за 4,88 миллиона долларов США.

Эта форма связана с одним из самых памятных матчей в карьере Пеле. Именно в финале чемпионата мира 1958 года молодой нападающий забил два гола, внеся решающий вклад в завоевание сборной Бразилии первого в ее истории титула чемпионов мира. В решающем поединке, проходившем в Швеции, бразильцы обыграли хозяев поля со счетом 5:2.

Эта победа стала для Пеле первым чемпионским титулом. Впоследствии он еще дважды становился победителем мундиаля, оставаясь единственным футболистом в истории, трижды выигрывавшим Кубок мира.

Кроме того, голы, забитые Пеле в том финале, позволили ему достичь еще одного исторического результата. Он установил рекорд как самый молодой футболист, забивший гол в финале чемпионата мира, в возрасте 17 лет и 249 дней. Примечательно, что этот рекорд до сих пор не побит ни одним другим игроком.

Для справки: абсолютный рекорд по стоимости проданных футболок по-прежнему принадлежит Диего Марадоне. Его знаменитая футболка, в которой он играл в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии, была продана на аукционе в 2022 году за 9,3 миллиона долларов, и этот показатель остается самым высоким на сегодняшний день.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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