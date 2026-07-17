Microsoft Copilot теперь диагностирует неисправности ПК: новая функция ПК Инсигхтс

·24·Технологии
Microsoft Copilot теперь диагностирует неисправности ПК: новая функция ПК Инсигхтс

Корпорация Microsoft тестирует очередное важное обновление для ИИ-помощника Copilot в ОС Windows. Новая функция под названием ПК Инсигхтс позволит пользователям запрашивать состояние своего компьютера простыми словами и упростит диагностику системы. Ожидается, что это нововведение избавит пользователей с недостаточными техническими знаниями от необходимости разбираться в сложных настройках и «Диспетчере задач». Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным издания Windows Латест, ПК Инсигхтс анализирует технические характеристики системы по запросу пользователя и помогает выявить причины различных проблем. Например, если пользователь спросит: «Достаточно ли места для установки игры объемом 100 GB?», Copilot мгновенно проверит память и даст точный ответ. Также он может предоставлять отчеты о загрузке процессора, состоянии аккумулятора и других важных параметрах.

Возможность полного контроля системы

Как указано в технической документации Microsoft, Copilot способен отслеживать не только загрузку CPU и оперативной памяти (RAM), но и работу GPU (видеокарты). Кроме того, он получит возможность собирать данные по следующим направлениям:

  • Расчет свободного места на диске и объема отдельных папок;
  • Определение подключенных УСБ-устройств, внешних дисков и принтеров;
  • Проверка состояния веб-камер и других периферийных устройств;
  • Анализ качества соединений Bluetooth и Wi-Fi.
С точки зрения безопасности функция ПК Инсигхтс работает только с разрешения пользователя. Система запрашивает доступ для каждого аппаратного запроса, однако пользователь может включить режим постоянного разрешения. Стоит отметить, что пока Copilot не может открывать личные файлы и вместо самостоятельного устранения проблем ограничивается лишь их выявлением и предоставлением рекомендаций.

«Тяжелый» помощник: проблема потребления ресурсов

Несмотря на множество полезных аспектов новой функции, ее нагрузка на систему вызывает вопросы у специалистов. Тесты, проведенные Windows Латест, показали, что приложение Copilot в текущем состоянии может занимать до 1 GB оперативной памяти даже в режиме ожидания. Это создает заметные неудобства для владельцев менее мощных компьютеров.

Кроме того, из-за того, что Copilot поставляется вместе с отдельной копией браузера Microsoft Эдге, он занимает дополнительное место на диске. Если ИИ-помощник сам замедляет систему в процессе диагностики, эффективность его рекомендаций остается под вопросом. Ожидается, что в будущем Microsoft поработает над оптимизацией потребления ресурсов.

Для пользователей эта функция будет внедряться постепенно вместе с обновлениями Windows. Для тех, кому сложно настраивать систему вручную, Copilot может стать настоящим цифровым консультантом, однако для его стабильной работы потребуется достаточная техническая мощность компьютера.

MicrosoftCopilotWindows 11Искусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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