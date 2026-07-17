«Пахтакор» оступился в дерби, «Машъал» одержал свою первую победу

·0·Спорт
«Пахтакор» оступился в дерби, «Машъал» одержал свою первую победу

В рамках 12-го тура Суперлиги Узбекистана ташкентское дерби завершилось вничью. Несмотря на то, что «Пахтакор» вышел вперед, «Локомотив» во втором тайме забил ответный гол.

А в Гузаре «Машъал», который не мог победить с начала сезона, наконец-то набрал три очка.

«Пахтакор» не смог удержать преимущество

Счет в столичном дерби между «Пахтакором» и «Локомотивом» был открыт на 11-й минуте.

Рустам Турдимуродов воспользовался удобным моментом и вывел «львов» вперед. Первый тайм завершился минимальным преимуществом хозяев.

После перерыва «Локомотив» активизировал игру. На 61-й минуте вышедший на замену Шодёр Шодибоев спустя две минуты восстановил равновесие — 1:1.

В оставшееся время команды больше не смогли забить, и очки в дерби были поделены.

Долгожданная победа «Машъала»

В Гузаре «Машъал» принимал «Коканд-1912». В матче между двумя командами, находящимися в нижней части турнирной таблицы, судьбу встречи решил один гол.

На 62-й минуте Эргаш Исмоилов поразил ворота соперника и вывел «Машъал» вперед.

Этот гол в итоге стал победным. Таким образом, «газовики» одержали свою первую победу в текущем сезоне.

«Пахтакор» потерял очки в борьбе за лидерство

«Пахтакор», занимавший до дерби второе место с 27 очками, потерял важные два очка на своем поле.

«Локомотив» же, сыграв вничью на поле сильного соперника, увеличил количество своих очков. Перед туром команда занимала седьмую строчку с 18 очками.

Результаты 12-го тура Суперлиги

«Пахтакор» — «Локомотив» — 1:1

Голы:

  • Рустам Турдимуродов, 11 — 1:0;

  • Шодёр Шодибоев, 63 — 1:1.

«Пахтакор»: Кувватов, Тахсин, Хамралиев, Алижонов, Дилшод Саитов, Ибрагимов, Эркинов, Турдимуродов, Буриев, Собирходжаев, Бозоров.

«Локомотив»: Козлов, Абраев, Нуруллоев, Абдухоликов, Шушняр, Мирзаев, Юлдошев, Мухаммадиев, Зотеев, Нишич, Реимов.

«Машъал» — «Коканд-1912» — 1:0

Гол:

  • Эргаш Исмоилов, 62 — 1:0.

«Машъал»: Достонбек Тухтабоев, Зафарбек Акрамов, Страхиня Бошняк, Сардор Абдураимов, Иброхим Ганихонов, Хумоюн Муртозаев, Мухаммадали Аликулов, Илхомжон Абдиганиев, Тохир Тухтасинов, Эргаш Исмоилов, Шерзод Файзиев.

«Коканд-1912»: Рахимжон Давронов, Жасурбек Якубов, Алишер Салимов, Жавохир Сидиков, Шота Гвазава, Шохрух Гадоев, Шахзод Акрамов, Гуломхайдар Гулямов, Тома Табатадзе, Андро Гиоргадзе, Мухаммаданас Хасанов.

Если в 12-м туре «Пахтакор» потерял очки в чемпионской гонке, то для «Машъала» эта встреча может стать поворотным моментом сезона.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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