Суперлига, 12-й тур: «Навбахор» упустил победу на последних минутах

В одном из самых драматичных матчей 12-го тура Суперлиги «Навбахор» проиграл АГМК со счетом 2:3. Несмотря на то, что наманганцы дважды вели в счете, гости вырвали три очка благодаря голу, забитому в компенсированное время.

Судьбу встречи решил гол, забитый на 90+3-й минуте.

Жиянов забил быстрый гол

«Навбахор» активно начал встречу и открыл счет на 8-й минуте. Русланбек Жиянов воспользовался удобным моментом и вывел «соколов» вперед.

Однако АГМК не потребовалось много времени, чтобы отыграться. На 20-й минуте Хазратжон Турсункулов восстановил равновесие — 1:1.

Спустя 11 минут Хусаин Норчаев вновь вывел хозяев вперед. Команды ушли на перерыв при преимуществе «Навбахора» со счетом 2:1.

Игроки, вышедшие на замену, изменили ход игры

Во втором тайме АГМК усилил давление, пытаясь избежать поражения.

Али Абдурахмонов, вышедший на поле на 80-й минуте, забил гол всего через две минуты после появления. На 82-й минуте он сделал счет 2:2.

А Сентоку, вышедший на замену на 65-й минуте, стал главным героем матча.

Решающий гол был забит на 90+3-й минуте

В то время, когда ожидалось, что встреча завершится вничью, АГМК реализовал одну из своих последних атак.

На 90+3-й минуте Сентоку поразил ворота «Навбахора», принеся алмалыкцам волевую победу со счетом 3:2.

Таким образом, «Навбахор», дважды ведя в счете, в итоге остался без очков.

Положение в турнирной таблице

После этого результата «Навбахор» с 20 очками остался на 4-й строчке турнирной таблицы Суперлиги.

АГМК же довел количество своих очков до 19 и занимает 6-е место.

Суперлига, 12-й тур

«Навбахор» — АГМК — 2:3

Голы:

Русланбек Жиянов, 8 — 1:0;

Хазратжон Турсункулов, 20 — 1:1;

Хусаин Норчаев, 31 — 2:1;

Али Абдурахмонов, 82 — 2:2;

Сентоку, 90+3 — 2:3.

«Навбахор»: Юсупов, Маматказин, Комилов, Жиянов, Холматов, Норчаев, Рузиев, Рахимжонов, Илич, Джгереная, Гуломов.

АГМК: Ильясов, Папава, Ульмасалиев, Ахмадалиев, Турдиалиев, Холмуродов, Собиржонов, Турсункулов, Ахроров, Каримов, Хакназарий.

Как вы считаете, что стало причиной поражения «Навбахора» на последних минутах?