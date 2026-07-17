Суперлига, 12-й тур: «Навбахор» упустил победу на последних минутах

·27·Спорт
Суперлига, 12-й тур: «Навбахор» упустил победу на последних минутах

В одном из самых драматичных матчей 12-го тура Суперлиги «Навбахор» проиграл АГМК со счетом 2:3. Несмотря на то, что наманганцы дважды вели в счете, гости вырвали три очка благодаря голу, забитому в компенсированное время.

Судьбу встречи решил гол, забитый на 90+3-й минуте.

Жиянов забил быстрый гол

«Навбахор» активно начал встречу и открыл счет на 8-й минуте. Русланбек Жиянов воспользовался удобным моментом и вывел «соколов» вперед.

Однако АГМК не потребовалось много времени, чтобы отыграться. На 20-й минуте Хазратжон Турсункулов восстановил равновесие — 1:1.

Спустя 11 минут Хусаин Норчаев вновь вывел хозяев вперед. Команды ушли на перерыв при преимуществе «Навбахора» со счетом 2:1.

Игроки, вышедшие на замену, изменили ход игры

Во втором тайме АГМК усилил давление, пытаясь избежать поражения.

Али Абдурахмонов, вышедший на поле на 80-й минуте, забил гол всего через две минуты после появления. На 82-й минуте он сделал счет 2:2.

А Сентоку, вышедший на замену на 65-й минуте, стал главным героем матча.

Решающий гол был забит на 90+3-й минуте

В то время, когда ожидалось, что встреча завершится вничью, АГМК реализовал одну из своих последних атак.

На 90+3-й минуте Сентоку поразил ворота «Навбахора», принеся алмалыкцам волевую победу со счетом 3:2.

Таким образом, «Навбахор», дважды ведя в счете, в итоге остался без очков.

Положение в турнирной таблице

После этого результата «Навбахор» с 20 очками остался на 4-й строчке турнирной таблицы Суперлиги.

АГМК же довел количество своих очков до 19 и занимает 6-е место.

Суперлига, 12-й тур

«Навбахор» — АГМК — 2:3

Голы:

  • Русланбек Жиянов, 8 — 1:0;

  • Хазратжон Турсункулов, 20 — 1:1;

  • Хусаин Норчаев, 31 — 2:1;

  • Али Абдурахмонов, 82 — 2:2;

  • Сентоку, 90+3 — 2:3.

«Навбахор»: Юсупов, Маматказин, Комилов, Жиянов, Холматов, Норчаев, Рузиев, Рахимжонов, Илич, Джгереная, Гуломов.

АГМК: Ильясов, Папава, Ульмасалиев, Ахмадалиев, Турдиалиев, Холмуродов, Собиржонов, Турсункулов, Ахроров, Каримов, Хакназарий.

Как вы считаете, что стало причиной поражения «Навбахора» на последних минутах?

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Пахтакор» оступился в дерби, «Машъал» одержал свою первую победу«Пахтакор» оступился в дерби, «Машъал» одержал свою первую победуСегодня, 22:39Тактика Зидана: как секреты «Реала» работают в сборной Франции?Тактика Зидана: как секреты «Реала» работают в сборной Франции?Сегодня, 22:17Срочно: Зинедин Зидан становится главным тренером сборной ФранцииСрочно: Зинедин Зидан становится главным тренером сборной ФранцииСегодня, 22:12Кукурелья сделал неожиданное заявление перед финаломКукурелья сделал неожиданное заявление перед финаломСегодня, 22:0867-летняя футболка обрела нового владельца за миллионы долларов67-летняя футболка обрела нового владельца за миллионы долларовСегодня, 21:55Гонсало Гарсия поразил Моуринью: решение уже принято...Гонсало Гарсия поразил Моуринью: решение уже принято...Сегодня, 21:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе