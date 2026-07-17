Судебный процесс между Apple и OpenAI: Конфиденциальные споры технологических гигантов

Между двумя лидерами технологического мира — Apple и OpenAI — возник серьезный правовой конфликт. В прошлую пятницу компания Apple подала иск против OpenAI, обвинив её в краже коммерческой тайны. Ожидается, что этот конфликт окажет значительное влияние не только на отношения между двумя компаниями, но и на будущее развитие рынка AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно информации, представленной в исковом заявлении, Apple утверждает, что её бывшие сотрудники незаконно передали конфиденциальные данные компании OpenAI. Как сообщает издание TechCrunch, предполагается, что эти нарушения могли затронуть высшие эшелоны руководства OpenAI, включая уровень директора по аппаратным средствам.

Одним из самых поразительных фактов является то, что в настоящее время в OpenAI работают более 400 бывших сотрудников Apple. Apple расценивает массовый переход этих сотрудников не просто как кадровую ротацию, а как системные действия, направленные на присвоение интеллектуальной собственности.

Серьезный удар по планам IPO

Этот судебный процесс начался для OpenAI в самое неподходящее время. Компания планировала выйти на фондовую биржу (IPO) до конца текущего года. Правовые проблемы и обвинения, связанные с коммерческой тайной, могут подорвать доверие инвесторов и снизить рыночную стоимость компании.

OpenAI пока осторожно реагирует на эти обвинения. По мнению экспертов, если суд вынесет решение в пользу Apple, OpenAI будет вынуждена пересмотреть свои амбиции в области аппаратного обеспечения (хардваре) или даже приостановить некоторые разработки.

Эта ситуация имеет косвенное значение и для технологического рынка Узбекистана. В то время как популярность смартфонов iPhone и сервисов ChatGPT среди местных пользователей растет, спор между двумя гигантами может повлиять на обновления программного обеспечения и внедрение новых функций.

Вопрос безопасности данных

На фоне судебного процесса на повестку дня вышел еще один важный вопрос: насколько пользователи могут доверять свои данные компаниям, занимающимся AI? Несмотря на то, что Apple известна своей политикой конфиденциальности, для таких быстрорастущих стартапов, как OpenAI, безопасность данных остается самым уязвимым местом.

В настоящее время проходят начальные этапы судебного разбирательства. Если стороны не смогут достичь мирового соглашения, это дело неизбежно станет одним из крупнейших технологических судебных процессов последних лет. Это может послужить толчком к разработке новых правовых норм по регулированию технологий AI во всем мире, включая Узбекистан.