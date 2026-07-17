Рекорд в космической индустрии: за полгода привлечено 67,7 миллиарда долларов инвестиций

Мировая космическая индустрия продемонстрировала беспрецедентный финансовый рост в первом полугодии 2026 года. Согласно отчету аналитической компании Спаке Капитал, общий объем инвестиций в отрасль достиг рекордных 67,7 миллиарда долларов. Этот показатель не только превысил результаты прошлого года, но и превзошел общие инвестиции, зафиксированные за весь 2025 год. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сегмент спутниковых технологий привлек 8,1 миллиарда долларов всего за шесть месяцев текущего года, обновив свои исторические годовые максимумы. Крупнейшая сделка в этом направлении была заключена финской компанией Икее. Этот стартап, являющийся оператором радарных спутников, получил 1,2 миллиарда долларов инвестиций. Эти средства будут направлены на расширение производства аппаратов для удовлетворения растущего спроса со стороны стран НАТО и других крупных заказчиков.

Гонка искусственного интеллекта и инфраструктуры

Наибольшая часть инвестиций пришлась на категорию «инфраструктура», которая включает проектирование, запуск и эксплуатацию космических аппаратов. Только во втором квартале компании в этой сфере смогли привлечь 20,7 миллиарда долларов. Более половины этой суммы приходится на долю стартапа Прометеус, основанного Джеффом Безосом.

Прометеус занимается разработкой моделей искусственного интеллекта для автоматизации инженерных проектов. Аналитики отмечают, что интеграция космоса и искусственного интеллекта порождает новую категорию Лаунч+. Например, компания Blue Origin работает не только над ракетами-носителями, но и над созданием орбитальных центров обработки данных (дата-кентер) для устранения дефицита вычислительных мощностей на Земле.

SpaceX и новый этап рынка

Процесс IPO компании SpaceX , состоявшийся в июне, стал одним из самых важных событий на космическом рынке. По оценкам Спаке Капитал, публичное размещение акций принесло компании 85,7 миллиарда долларов. В настоящее время рыночная стоимость SpaceX оценивается почти в 1,8 триллиона долларов, что является крупнейшим показателем выхода на биржу в истории венчурных компаний.

В целом, во втором квартале объем сделок по выходу (ексит) инвесторов из космических компаний составил 90,4 миллиарда долларов. Значительный вклад в это внесло успешное IPO компании ХавкЭе 360 в мае. Однако достижение успеха в отрасли остается сложным процессом.

Согласно статистическим данным, из 722 инфраструктурных космических компаний, получивших первые инвестиции с 2009 года, только 19 достигли высоких стадий развития (раунд серии Э). Сегодня основные «узкие места» в привлечении капитала сместились на поздние стадии роста компаний, а именно в промежуток между раундами Д и Э.