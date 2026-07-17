Рекорд в космической индустрии: за полгода привлечено 67,7 миллиарда долларов инвестиций

·28·Технологии
Рекорд в космической индустрии: за полгода привлечено 67,7 миллиарда долларов инвестиций

Мировая космическая индустрия продемонстрировала беспрецедентный финансовый рост в первом полугодии 2026 года. Согласно отчету аналитической компании Спаке Капитал, общий объем инвестиций в отрасль достиг рекордных 67,7 миллиарда долларов. Этот показатель не только превысил результаты прошлого года, но и превзошел общие инвестиции, зафиксированные за весь 2025 год. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сегмент спутниковых технологий привлек 8,1 миллиарда долларов всего за шесть месяцев текущего года, обновив свои исторические годовые максимумы. Крупнейшая сделка в этом направлении была заключена финской компанией Икее. Этот стартап, являющийся оператором радарных спутников, получил 1,2 миллиарда долларов инвестиций. Эти средства будут направлены на расширение производства аппаратов для удовлетворения растущего спроса со стороны стран НАТО и других крупных заказчиков.

Гонка искусственного интеллекта и инфраструктуры

Наибольшая часть инвестиций пришлась на категорию «инфраструктура», которая включает проектирование, запуск и эксплуатацию космических аппаратов. Только во втором квартале компании в этой сфере смогли привлечь 20,7 миллиарда долларов. Более половины этой суммы приходится на долю стартапа Прометеус, основанного Джеффом Безосом.

Прометеус занимается разработкой моделей искусственного интеллекта для автоматизации инженерных проектов. Аналитики отмечают, что интеграция космоса и искусственного интеллекта порождает новую категорию Лаунч+. Например, компания Blue Origin работает не только над ракетами-носителями, но и над созданием орбитальных центров обработки данных (дата-кентер) для устранения дефицита вычислительных мощностей на Земле.

SpaceX и новый этап рынка

Процесс IPO компании SpaceX, состоявшийся в июне, стал одним из самых важных событий на космическом рынке. По оценкам Спаке Капитал, публичное размещение акций принесло компании 85,7 миллиарда долларов. В настоящее время рыночная стоимость SpaceX оценивается почти в 1,8 триллиона долларов, что является крупнейшим показателем выхода на биржу в истории венчурных компаний.

В целом, во втором квартале объем сделок по выходу (ексит) инвесторов из космических компаний составил 90,4 миллиарда долларов. Значительный вклад в это внесло успешное IPO компании ХавкЭе 360 в мае. Однако достижение успеха в отрасли остается сложным процессом.

Согласно статистическим данным, из 722 инфраструктурных космических компаний, получивших первые инвестиции с 2009 года, только 19 достигли высоких стадий развития (раунд серии Э). Сегодня основные «узкие места» в привлечении капитала сместились на поздние стадии роста компаний, а именно в промежуток между раундами Д и Э.

КосмосSpaceXИнвестицииСпутникиТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Microsoft установила рекорд: с помощью AI в Windows исправлено 570 ошибокMicrosoft установила рекорд: с помощью AI в Windows исправлено 570 ошибокВчера, 23:55Dyson представила новый смарт-вентилятор ХФ1, заменяющий два домашних устройстваDyson представила новый смарт-вентилятор ХФ1, заменяющий два домашних устройстваВчера, 23:28NASA начала сборку ракеты СЛС для исторической миссии на ЛунуNASA начала сборку ракеты СЛС для исторической миссии на ЛунуВчера, 23:24Судебный процесс между Apple и OpenAI: Конфиденциальные споры технологических гигантовСудебный процесс между Apple и OpenAI: Конфиденциальные споры технологических гигантовВчера, 22:58Xiaomi представила новую умную камеру, не требующую подключения к сети и питаниюXiaomi представила новую умную камеру, не требующую подключения к сети и питаниюВчера, 22:28Microsoft Copilot теперь диагностирует неисправности ПК: новая функция ПК ИнсигхтсMicrosoft Copilot теперь диагностирует неисправности ПК: новая функция ПК ИнсигхтсВчера, 21:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли