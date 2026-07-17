Кукурелья сделал неожиданное заявление перед финалом

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сделал неожиданное заявление о своем будущем перед финалом чемпионата мира 2026 года. Футболист сообщил, что в случае победы над Аргентиной он готов завершить карьеру в национальной команде уже на следующий день.

По его мнению, после завоевания титулов чемпиона Европы и мира в составе сборной не останется более значимых целей.

«На следующий день я позвоню де ла Фуэнте»

Издание Те Тучлине приводит слова Кукурельи.

«Если Испания выиграет чемпионат мира, то уже на следующий день я позвоню Луису де ла Фуэнте и завершу свою карьеру в сборной», — сказал защитник.

Футболист объяснил это решение своими достижениями в национальной команде и исторической возможностью, которая стоит перед ним.

Два крупных трофея за два года

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы 2024 года. Теперь у команды есть шанс завоевать титул чемпионов мира спустя два года.

«После победы на чемпионате Европы в 2024 году, а затем и на чемпионате мира, трудно мечтать о чем-то большем», — добавил Кукурелья.

Если Испания победит в финале, защитник может завершить карьеру в сборной на пике своей формы.

Испанию ждет финал против Аргентины

Решающий матч чемпионата мира 2026 года пройдет между сборными Испании и Аргентины.

Встреча состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало матча запланировано на 00:00 по ташкентскому времени.

С одной стороны на поле выйдет Испания, опирающаяся на представителей нового поколения, а с другой — действующий чемпион мира Аргентина.

Финал может стать последней игрой для Кукурельи

Если Испания завоюет титул чемпиона мира, финал против Аргентины может стать последним матчем Кукурельи в составе национальной команды.

Однако для этого испанцам необходимо преодолеть барьер в лице Аргентины во главе с Лионельем Месси. Таким образом, судьба самого важного решения в карьере футболиста зависит от одного финала.