Кукурелья сделал неожиданное заявление перед финалом

·19·Спорт
Кукурелья сделал неожиданное заявление перед финалом

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сделал неожиданное заявление о своем будущем перед финалом чемпионата мира 2026 года. Футболист сообщил, что в случае победы над Аргентиной он готов завершить карьеру в национальной команде уже на следующий день.

По его мнению, после завоевания титулов чемпиона Европы и мира в составе сборной не останется более значимых целей.

«На следующий день я позвоню де ла Фуэнте»

Издание Те Тучлине приводит слова Кукурельи.

«Если Испания выиграет чемпионат мира, то уже на следующий день я позвоню Луису де ла Фуэнте и завершу свою карьеру в сборной», — сказал защитник.

Футболист объяснил это решение своими достижениями в национальной команде и исторической возможностью, которая стоит перед ним.

Два крупных трофея за два года

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы 2024 года. Теперь у команды есть шанс завоевать титул чемпионов мира спустя два года.

«После победы на чемпионате Европы в 2024 году, а затем и на чемпионате мира, трудно мечтать о чем-то большем», — добавил Кукурелья.

Если Испания победит в финале, защитник может завершить карьеру в сборной на пике своей формы.

Испанию ждет финал против Аргентины

Решающий матч чемпионата мира 2026 года пройдет между сборными Испании и Аргентины.

Встреча состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало матча запланировано на 00:00 по ташкентскому времени.

С одной стороны на поле выйдет Испания, опирающаяся на представителей нового поколения, а с другой — действующий чемпион мира Аргентина.

Финал может стать последней игрой для Кукурельи

Если Испания завоюет титул чемпиона мира, финал против Аргентины может стать последним матчем Кукурельи в составе национальной команды.

Однако для этого испанцам необходимо преодолеть барьер в лице Аргентины во главе с Лионельем Месси. Таким образом, судьба самого важного решения в карьере футболиста зависит от одного финала.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Срочно: Зинедин Зидан становится главным тренером сборной ФранцииСрочно: Зинедин Зидан становится главным тренером сборной ФранцииСегодня, 22:12Суперлига, 12-й тур: «Навбахор» упустил победу на последних минутахСуперлига, 12-й тур: «Навбахор» упустил победу на последних минутахСегодня, 22:0667-летняя футболка обрела нового владельца за миллионы долларов67-летняя футболка обрела нового владельца за миллионы долларовСегодня, 21:55Гонсало Гарсия поразил Моуринью: решение уже принято...Гонсало Гарсия поразил Моуринью: решение уже принято...Сегодня, 21:12Мохамед Салах близок к переезду в Турцию: «Бешикташ» сделал крупное предложениеМохамед Салах близок к переезду в Турцию: «Бешикташ» сделал крупное предложениеСегодня, 20:15Перес считает Олисе футболистом, рожденным для «Реала»Перес считает Олисе футболистом, рожденным для «Реала»Сегодня, 20:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе