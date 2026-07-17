Кукурелья сделал неожиданное заявление перед финалом
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сделал неожиданное заявление о своем будущем перед финалом чемпионата мира 2026 года. Футболист сообщил, что в случае победы над Аргентиной он готов завершить карьеру в национальной команде уже на следующий день.
По его мнению, после завоевания титулов чемпиона Европы и мира в составе сборной не останется более значимых целей.
«На следующий день я позвоню де ла Фуэнте»
Издание Те Тучлине приводит слова Кукурельи.
«Если Испания выиграет чемпионат мира, то уже на следующий день я позвоню Луису де ла Фуэнте и завершу свою карьеру в сборной», — сказал защитник.
Футболист объяснил это решение своими достижениями в национальной команде и исторической возможностью, которая стоит перед ним.
Два крупных трофея за два года
Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы 2024 года. Теперь у команды есть шанс завоевать титул чемпионов мира спустя два года.
«После победы на чемпионате Европы в 2024 году, а затем и на чемпионате мира, трудно мечтать о чем-то большем», — добавил Кукурелья.
Если Испания победит в финале, защитник может завершить карьеру в сборной на пике своей формы.
Испанию ждет финал против Аргентины
Решающий матч чемпионата мира 2026 года пройдет между сборными Испании и Аргентины.
Встреча состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало матча запланировано на 00:00 по ташкентскому времени.
С одной стороны на поле выйдет Испания, опирающаяся на представителей нового поколения, а с другой — действующий чемпион мира Аргентина.
Финал может стать последней игрой для Кукурельи
Если Испания завоюет титул чемпиона мира, финал против Аргентины может стать последним матчем Кукурельи в составе национальной команды.
Однако для этого испанцам необходимо преодолеть барьер в лице Аргентины во главе с Лионельем Месси. Таким образом, судьба самого важного решения в карьере футболиста зависит от одного финала.
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