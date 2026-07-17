Срочно: Зинедин Зидан становится главным тренером сборной Франции

·20·Спорт
Срочно: Зинедин Зидан становится главным тренером сборной Франции

В истории французского футбола завершается целая эпоха и начинается новый период. Ожидается, что легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан в ближайшие дни будет назначен новым главным тренером национальной сборной Франции. Об этом сообщил известный инсайдер и футбольный эксперт Фабрицио Романо.

Zamin.уз представляет подробности этого крупнейшего назначения в мировом футболе и причины ожидаемых перемен в сборной Франции.

Контракт готов: Зидан ждал только Францию

По данным инсайдера, 53-летний Зинедин Зидан полностью согласовал все условия контракта с Федерацией футбола Франции. Он уже сформировал тренерский штаб, с которым будет работать.

Официальное объявление и подписание контракта состоятся в ближайшие дни, после того как действующий главный тренер Дидье Дешам официально покинет свой пост.

Важный факт: Зидан еще несколько месяцев назад поставил себе цель дождаться предложения именно от сборной Франции. По этой причине в течение прошедшего времени он решительно отклонял несколько привлекательных предложений от ведущих клубов мира и других национальных сборных.

Что стало причиной ухода Дешама?

Дидье Дешам возглавлял сборную Франции ровно 14 лет — с 2012 года. Однако недавно прошедший чемпионат мира 2026 года стал для него последним.

В полуфинальном матче чемпионата мира, состоявшемся 14 июля текущего года в городе Арлингтон (США), сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2 и лишилась путевки в финал. Эта неудача ускорила уход Дешама с должности.

Результаты двух легенд: у кого какие достижения?

Сравним достижения самого долго работающего и успешного тренера в истории Франции и нового спасителя, принимающего управление:

Тренер

Завоеванные трофеи и результаты

Команды, которыми руководил

Дидье Дешам

Чемпион мира (2018), победитель Лиги наций, финалист ЧМ-2022 и Евро-2016

Сборная Франции (2012–2026)

Зинедин Зидан

3-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, 2-кратный чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании

«Реал Мадрид» (Испания)

Как видите, хотя до этого момента Зидан тренировал только мадридский «Реал», он показал там феноменальный и неповторимый результат. Теперь он впервые в своей карьере встанет у руля национальной сборной.

Болельщики и эксперты выражают большую уверенность в том, что приход Зидана придаст сборной Франции новые силы и мотивацию, особенно в том, что он выведет на новый уровень игру лидера команды Килиана Мбаппе и других звезд.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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