NASA начала сборку ракеты СЛС для исторической миссии на Луну

·21·Технологии
NASA начала сборку ракеты СЛС для исторической миссии на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США приступило к процессу сборки гигантской ракеты Спаке Лаунч Сйстем (СЛС) для миссии Artemis III, целью которой является возвращение человечества на поверхность Луны. Этот процесс, начатый в Космическом центре имени Кеннеди, призван открыть новую эру в исследовании космоса. После завершения подготовки к миссии Artemis II инженеры сосредоточили все внимание на третьем этапе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В настоящее время специалисты начали установку первых сегментов левого твердотопливного ускорителя ракеты в Вертикальном сборочном корпусе (ВАБ). Остальные части, доставленные по железной дороге в июне, сейчас проходят проверку и покрываются специальными защитными слоями. После этого все элементы будут поэтапно установлены на мобильную пусковую платформу. Стоит отметить, что эта платформа была модернизирована с учетом опыта предыдущих миссий.

Техническое совершенствование и испытания

Работы по сборке центральной ступени ракеты также идут полным ходом. В мае основной бак был соединен с моторным отсеком, а в июне в космический центр были доставлены первые два двигателя РС-25. После прибытия еще двух двигателей центральная часть будет полностью укомплектована и интегрирована в общую систему. Специалисты NASA многократно проверяют надежность каждой детали.

В то же время были предприняты важные шаги по подготовке космического корабля Орион. Инженеры завершили установку теплозащитного экрана корабля. Этот экран состоит из 186 блоков, изготовленных из материала Авкоат. На основе данных, полученных в ходе миссии Artemis И, конструкция экрана была усовершенствована, что повышает его способность выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу.

Шаг в будущее: Artemis III и ИВ

В качестве неотъемлемой части процесса подготовки в Центре управления полетами имени Рокко Петроне ежемесячно проводятся масштабные тренировки. Команды отрабатывают процессы заправки ракеты топливом и предстартового 10-минутного обратного отсчета. Такие репетиции служат для сведения к нулю ошибок, которые могут возникнуть во время реального запуска.

Согласно плану NASA, миссия Artemis III должна состояться в следующем году. В ходе этого полета экипаж корабля Орион проведет испытания по сближению и стыковке с коммерческими лунными посадочными модулями на низкой околоземной орбите. Эти технологии станут фундаментом для миссии Artemis IV, запланированной на 2028 год, которая предусматривает непосредственную высадку астронавтов на поверхность Луны.

По данным иксбт.ком, этот проект имеет стратегическое значение не только для США, но и для всей мировой космической индустрии. Ракета СЛС в настоящее время является самой мощной ракетной системой в мире, и ожидается, что она станет ключевым звеном в планах человечества по полету на Марс.

NASASLSArtemisКосмосЛуна
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Microsoft установила рекорд: с помощью AI в Windows исправлено 570 ошибокMicrosoft установила рекорд: с помощью AI в Windows исправлено 570 ошибокВчера, 23:55Dyson представила новый смарт-вентилятор ХФ1, заменяющий два домашних устройстваDyson представила новый смарт-вентилятор ХФ1, заменяющий два домашних устройстваВчера, 23:28Судебный процесс между Apple и OpenAI: Конфиденциальные споры технологических гигантовСудебный процесс между Apple и OpenAI: Конфиденциальные споры технологических гигантовВчера, 22:58Рекорд в космической индустрии: за полгода привлечено 67,7 миллиарда долларов инвестицийРекорд в космической индустрии: за полгода привлечено 67,7 миллиарда долларов инвестицийВчера, 22:53Xiaomi представила новую умную камеру, не требующую подключения к сети и питаниюXiaomi представила новую умную камеру, не требующую подключения к сети и питаниюВчера, 22:28Microsoft Copilot теперь диагностирует неисправности ПК: новая функция ПК ИнсигхтсMicrosoft Copilot теперь диагностирует неисправности ПК: новая функция ПК ИнсигхтсВчера, 21:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли