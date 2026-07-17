NASA начала сборку ракеты СЛС для исторической миссии на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США приступило к процессу сборки гигантской ракеты Спаке Лаунч Сйстем (СЛС) для миссии Artemis III, целью которой является возвращение человечества на поверхность Луны. Этот процесс, начатый в Космическом центре имени Кеннеди, призван открыть новую эру в исследовании космоса. После завершения подготовки к миссии Artemis II инженеры сосредоточили все внимание на третьем этапе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В настоящее время специалисты начали установку первых сегментов левого твердотопливного ускорителя ракеты в Вертикальном сборочном корпусе (ВАБ). Остальные части, доставленные по железной дороге в июне, сейчас проходят проверку и покрываются специальными защитными слоями. После этого все элементы будут поэтапно установлены на мобильную пусковую платформу. Стоит отметить, что эта платформа была модернизирована с учетом опыта предыдущих миссий.

Техническое совершенствование и испытания

Работы по сборке центральной ступени ракеты также идут полным ходом. В мае основной бак был соединен с моторным отсеком, а в июне в космический центр были доставлены первые два двигателя РС-25. После прибытия еще двух двигателей центральная часть будет полностью укомплектована и интегрирована в общую систему. Специалисты NASA многократно проверяют надежность каждой детали.

В то же время были предприняты важные шаги по подготовке космического корабля Орион. Инженеры завершили установку теплозащитного экрана корабля. Этот экран состоит из 186 блоков, изготовленных из материала Авкоат. На основе данных, полученных в ходе миссии Artemis И, конструкция экрана была усовершенствована, что повышает его способность выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу.

Шаг в будущее: Artemis III и ИВ

В качестве неотъемлемой части процесса подготовки в Центре управления полетами имени Рокко Петроне ежемесячно проводятся масштабные тренировки. Команды отрабатывают процессы заправки ракеты топливом и предстартового 10-минутного обратного отсчета. Такие репетиции служат для сведения к нулю ошибок, которые могут возникнуть во время реального запуска.

Согласно плану NASA, миссия Artemis III должна состояться в следующем году. В ходе этого полета экипаж корабля Орион проведет испытания по сближению и стыковке с коммерческими лунными посадочными модулями на низкой околоземной орбите. Эти технологии станут фундаментом для миссии Artemis IV, запланированной на 2028 год, которая предусматривает непосредственную высадку астронавтов на поверхность Луны.

По данным иксбт.ком, этот проект имеет стратегическое значение не только для США, но и для всей мировой космической индустрии. Ракета СЛС в настоящее время является самой мощной ракетной системой в мире, и ожидается, что она станет ключевым звеном в планах человечества по полету на Марс.