Мохамед Салах договорился с «Бешикташем»: стала известна и его зарплата

·38·Спорт
Мохамед Салах договорился с «Бешикташем»: стала известна и его зарплата

Бывший нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал еще на шаг ближе к продолжению карьеры в чемпионате Турции. Согласно сообщениям, египетская звезда достиг устной договоренности с «Бешикташем» по основным условиям контракта.

Если стороны оформят сделку, Салах станет одним из самых известных и высокооплачиваемых футболистов в турецкой Суперлиге.

Стороны достигли устной договоренности

Как сообщает журналист Санти Ауна, переговоры между 34-летним футболистом и руководством «Бешикташа» завершились положительно.

Салах дал согласие на продолжение карьеры в турецком клубе и достиг устного соглашения по основным условиям сотрудничества.

На данный момент информации об официальном подписании контракта не поступало.

Сколько будет получать Салах?

По данным источника, годовая зарплата Мохамеда Салаха в «Бешикташе» составит 10 миллионов евро.

Также в контракте предусмотрены бонусы в размере до 2 миллионов евро в зависимости от результатов игрока и достижений команды.

Таким образом, общий доход египетского нападающего за один сезон может достичь 12 миллионов евро.

Контракт будет краткосрочным

Ожидается, что трудовой договор между сторонами будет первоначально рассчитан на один год.

В соглашении также будет предусмотрена опция продления еще на один сезон. Это означает, что при выполнении определенных условий Салах может остаться в «Бешикташе» как минимум на два года.

Как прошел его последний сезон в «Ливерпуле»?

Мохамед Салах покинул «Ливерпуль» после завершения прошлого сезона.

В своем последнем сезоне в составе мерсисайдцев он провел 41 матч во всех турнирах и отметился следующими результатами:

  • 12 голов;

  • 10 голевых передач.

Теперь, если стороны оформят сделку, Салах впервые в своей карьере будет выступать в чемпионате Турции. Его переезд в Стамбул может стать одним из самых громких трансферов «Бешикташа» за последние годы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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