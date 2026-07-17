Microsoft установила рекорд: с помощью AI в Windows исправлено 570 ошибок

·0·Технологии
Microsoft установила рекорд: с помощью AI в Windows исправлено 570 ошибок

Корпорация Microsoft выпустила очередное обновление безопасности «Патч Туесдай» для операционных систем Windows 10 и Windows 11. В рамках этого пакета было устранено рекордное количество уязвимостей — 570. Это самое большое число исправленных ошибок за один месяц в истории компании, что превышает показатели июня. Важную роль в достижении такой эффективности сыграли технологии AI, интегрированные во внутренние системы безопасности компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, среди исправленных дефектов присутствуют 3 опасные уязвимости категории «зеро-дай», две из которых киберпреступники уже успели использовать в реальных атаках. В частности, ошибки в Активе Директорй Федератион Сервикес, ШареПоинт Сервер и Windows БитЛокер представляли серьезную угрозу безопасности пользователей. Специалисты рекомендуют корпоративным клиентам установить данное обновление без промедления.

Анализ безопасности и цифры

Согласно отчету, опубликованному специалистами Microsoft, состав устраненных уязвимостей распределен следующим образом:

  • 254 ошибки повышения привилегий;
  • 145 уязвимостей, позволяющих удаленное выполнение кода (РКЭ);
  • 102 проблемы, связанные с раскрытием информации;
  • 35 случаев отказа в обслуживании (ДоС);
  • 17 случаев обхода механизмов безопасности и 16 случаев подделки данных.
В общий список включено 59 уязвимостей критической категории (критикал). Большинство из них позволяют хакерам удаленно получить полный контроль над компьютером жертвы. Представители Microsoft подчеркивают, что резкий рост числа исправлений свидетельствует не об ослаблении системы Windows, а о повышении качества и скорости внутренних проверок с помощью AI.

Новые функции в системе

Помимо мер безопасности, это Кумулативе Упдате (накопительное обновление) предоставляет ряд удобств для пользователей Windows 11. В частности, в системе появилась функция Поинт-ин-Тиме Ресторе. Этот инструмент позволяет восстанавливать приложения, настройки и файлы до предыдущего состояния системы. Также были расширены возможности настройки виджетов и усовершенствован инструмент «Экранная лупа» (Магнифиер).

Повышен уровень совместимости с устройствами, подключаемыми через технологию Bluetooth. Корпоративным пользователям рекомендуется провести стандартную проверку совместимости перед массовым развертыванием обновления. Обычные пользователи могут загрузить обновление через службу Windows Упдате.

Для пользователей Windows в Узбекистане это обновление также является крайне важным, поскольку такие сервисы, как ШареПоинт и Активе Директорй, составляют основу ИТ-инфраструктуры многих государственных и частных организаций страны. Своевременное обновление системы — самый эффективный способ обеспечения конфиденциальности персональных данных.

MicrosoftWindows 11БезопасностьИскусственный ИнтеллектКибербезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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