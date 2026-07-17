Microsoft установила рекорд: с помощью AI в Windows исправлено 570 ошибок
Корпорация Microsoft выпустила очередное обновление безопасности «Патч Туесдай» для операционных систем Windows 10 и Windows 11. В рамках этого пакета было устранено рекордное количество уязвимостей — 570. Это самое большое число исправленных ошибок за один месяц в истории компании, что превышает показатели июня. Важную роль в достижении такой эффективности сыграли технологии AI, интегрированные во внутренние системы безопасности компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
По данным иксбт.ком, среди исправленных дефектов присутствуют 3 опасные уязвимости категории «зеро-дай», две из которых киберпреступники уже успели использовать в реальных атаках. В частности, ошибки в Активе Директорй Федератион Сервикес, ШареПоинт Сервер и Windows БитЛокер представляли серьезную угрозу безопасности пользователей. Специалисты рекомендуют корпоративным клиентам установить данное обновление без промедления.
Анализ безопасности и цифрыСогласно отчету, опубликованному специалистами Microsoft, состав устраненных уязвимостей распределен следующим образом:
- 254 ошибки повышения привилегий;
- 145 уязвимостей, позволяющих удаленное выполнение кода (РКЭ);
- 102 проблемы, связанные с раскрытием информации;
- 35 случаев отказа в обслуживании (ДоС);
- 17 случаев обхода механизмов безопасности и 16 случаев подделки данных.
Новые функции в системеПомимо мер безопасности, это Кумулативе Упдате (накопительное обновление) предоставляет ряд удобств для пользователей Windows 11. В частности, в системе появилась функция Поинт-ин-Тиме Ресторе. Этот инструмент позволяет восстанавливать приложения, настройки и файлы до предыдущего состояния системы. Также были расширены возможности настройки виджетов и усовершенствован инструмент «Экранная лупа» (Магнифиер).
Повышен уровень совместимости с устройствами, подключаемыми через технологию Bluetooth. Корпоративным пользователям рекомендуется провести стандартную проверку совместимости перед массовым развертыванием обновления. Обычные пользователи могут загрузить обновление через службу Windows Упдате.
Для пользователей Windows в Узбекистане это обновление также является крайне важным, поскольку такие сервисы, как ШареПоинт и Активе Директорй, составляют основу ИТ-инфраструктуры многих государственных и частных организаций страны. Своевременное обновление системы — самый эффективный способ обеспечения конфиденциальности персональных данных.
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