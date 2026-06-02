Оливер Гласнер покинул «Кристал Пэлас» после завоевания исторических трофеев

В Английской Премьер-лиге произошли громкие и неожиданные перемены. Известный австрийский специалист Оливер Гласнер, выведший лондонский «Кристал Пэлас» на совершенно новый уровень за короткий срок, внезапно официально покинул пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба «орлов».

Опытный наставник возглавил лондонский клуб в феврале 2024 года. За прошедший период под его руководством команда провела 121 матч, в которых одержала 53 победы, 33 раза сыграла вничью и потерпела 35 поражений.

Тренер, изменивший историю Лондона

Работа Оливера Гласнера в «Кристал Пэлас» будет вписана золотыми буквами в летопись клуба. Ведь до прихода этого 51-летнего австрийского специалиста лондонские «орлы» ни разу в своей истории не завоевывали серьезных трофеев.

Гласнер за короткое время сформировал в команде настоящий дух победителей и добился следующих грандиозных успехов:

Команда в Кубке Англии стала лучшей;

в Суперкубке страны взошла на пьедестал победителей;

Показав мощную игру на международной арене, он привез в Лондон кубок Лиги конференций УЕФА.

Следующая остановка: Серия А и гигант «Милан»?

Завершив свой исторический путь в Лондоне, Оливер Гласнер вряд ли надолго останется без работы. Согласно последним горячим новостям европейских спортивных изданий, ожидается, что австрийский специалист вскоре возглавит итальянский «Милан».

Руководство «россонери» уже вышло на финальную стадию переговоров с Гласнером. Вскоре в Милане может начаться новая эра.

Желаем Гласнеру, подарившему болельщикам «Кристал Пэлас» незабываемые моменты, успехов в дальнейшей карьере и продолжаем следить за новостями!