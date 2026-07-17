Впервые в истории роботы сразились в ММА

Вчера, 16 июля, в Китае состоялся первый в мировой истории бой роботов по правилам смешанных единоборств (ММА). Это соревнование, продемонстрировавшее возможности передовых технологий и искусственного интеллекта, вызвало огромный интерес. Об этом сообщает издание ММА Маниа.

Сообщается, что турнир был организован в рамках соревнований по робототехнике Ултимате Робот Кнок-ут Легенд (УРКЛ), проводимых китайской компанией ЭнгинеАИ. Поединок прошел в Центре культуры и спорта Наньшань в городе Шэньчжэнь. В качестве специального гостя мероприятие посетил знаменитый киноактер Донни Йен.

Отмечается, что в отборочном этапе соревнований приняли участие более 200 команд из 10 стран мира. По итогам онлайн-отбора 32 команды, показавшие лучшие результаты, получили путевки в финальный этап.

Все участники использовали в качестве базовой модели робота Т800 от ЭнгинеАИ. Однако каждая команда применяла специальные защитные доспехи, конструктивные решения и различные инженерные усовершенствования, чтобы сделать своего робота сильнее соперников. Это позволило уникальным образом продемонстрировать возможности каждой машины.

Среди команд, участвовавших в финальном этапе, были представители таких престижных учебных заведений, как Калифорнийский университет (Беркли), Стэнфордский университет, Университет Цинхуа, Чжэцзянский университет и Гонконгский университет.

Общий призовой фонд турнира составил 10 миллионов юаней (около 1,48 миллиона долларов США). Организаторы подчеркнули, что этот турнир может ознаменовать начало нового этапа в области робототехники и искусственного интеллекта.