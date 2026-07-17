Впервые в истории роботы сразились в ММА

·64·Мир
Впервые в истории роботы сразились в ММА

Вчера, 16 июля, в Китае состоялся первый в мировой истории бой роботов по правилам смешанных единоборств (ММА). Это соревнование, продемонстрировавшее возможности передовых технологий и искусственного интеллекта, вызвало огромный интерес. Об этом сообщает издание ММА Маниа.

Сообщается, что турнир был организован в рамках соревнований по робототехнике Ултимате Робот Кнок-ут Легенд (УРКЛ), проводимых китайской компанией ЭнгинеАИ. Поединок прошел в Центре культуры и спорта Наньшань в городе Шэньчжэнь. В качестве специального гостя мероприятие посетил знаменитый киноактер Донни Йен.

Отмечается, что в отборочном этапе соревнований приняли участие более 200 команд из 10 стран мира. По итогам онлайн-отбора 32 команды, показавшие лучшие результаты, получили путевки в финальный этап.

Kumushrang odamsimon robot ommaviy tadbirda mushtlarini tugib turibdi.

Все участники использовали в качестве базовой модели робота Т800 от ЭнгинеАИ. Однако каждая команда применяла специальные защитные доспехи, конструктивные решения и различные инженерные усовершенствования, чтобы сделать своего робота сильнее соперников. Это позволило уникальным образом продемонстрировать возможности каждой машины.

Среди команд, участвовавших в финальном этапе, были представители таких престижных учебных заведений, как Калифорнийский университет (Беркли), Стэнфордский университет, Университет Цинхуа, Чжэцзянский университет и Гонконгский университет.

Общий призовой фонд турнира составил 10 миллионов юаней (около 1,48 миллиона долларов США). Организаторы подчеркнули, что этот турнир может ознаменовать начало нового этапа в области робототехники и искусственного интеллекта.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Футболка Пеле с финала чемпионата мира продана на аукционе почти за 5 млн долларов!Футболка Пеле с финала чемпионата мира продана на аукционе почти за 5 млн долларов!Сегодня, 19:1386-летний вице-премьер Уганды снова в центре обсуждений86-летний вице-премьер Уганды снова в центре обсужденийСегодня, 19:06Неймар приобрел яхту за 23 млн долларовНеймар приобрел яхту за 23 млн долларовСегодня, 18:49Девушка, которую искали родители, все 35 лет жила по соседствуДевушка, которую искали родители, все 35 лет жила по соседствуСегодня, 18:49В Китае невестка избила свекровь, сломав ей четыре ребраВ Китае невестка избила свекровь, сломав ей четыре ребраСегодня, 18:30В доме иракского чиновника конфисковали золото и миллионыВ доме иракского чиновника конфисковали золото и миллионыСегодня, 18:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка