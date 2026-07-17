Скончалась знаменитая актриса из фильма «Один дома 2»

Знаменитая ирландская актриса Бренда Фрикер, хорошо знакомая зрителям по роли «женщины с голубями» в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщил её многолетний агент Фил Белфилд.

Отмечается, что актриса ушла из жизни 17 июля после непродолжительной болезни. В официальном заявлении, распространенном от имени её семьи и близких, говорится, что Бренда Фрикер скончалась в спокойной обстановке, в окружении своих родных.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром, 17 июля 2026 года, Бренда тихо скончалась после непродолжительной болезни. Она покинула этот мир в кругу близких», — говорится в официальном заявлении.

В 1990 году Бренда Фрикер была удостоена премии «Оскар» за мастерское исполнение роли миссис Браун — любящей матери парализованного художника и писателя Кристи Брауна — в драме режиссера Джима Шеридана «Моя левая нога». Благодаря этому она вошла в историю кино как первая ирландская актриса, получившая престижную золотую статуэтку Американской киноакадемии.

Кроме того, за свою почти 60-летнюю творческую карьеру Бренда Фрикер плодотворно работала в театре, кино и на телевидении в Ирландии, Великобритании и Голливуде. Своей продуктивной деятельностью, уникальной игрой и выдающимся талантом она завоевала любовь нескольких поколений зрителей и была признана одной из самых уважаемых и знаковых актрис своего времени.