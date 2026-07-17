Скончалась знаменитая актриса из фильма «Один дома 2»

·60·Культура
Скончалась знаменитая актриса из фильма «Один дома 2»

Знаменитая ирландская актриса Бренда Фрикер, хорошо знакомая зрителям по роли «женщины с голубями» в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщил её многолетний агент Фил Белфилд.

Отмечается, что актриса ушла из жизни 17 июля после непродолжительной болезни. В официальном заявлении, распространенном от имени её семьи и близких, говорится, что Бренда Фрикер скончалась в спокойной обстановке, в окружении своих родных.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром, 17 июля 2026 года, Бренда тихо скончалась после непродолжительной болезни. Она покинула этот мир в кругу близких», — говорится в официальном заявлении.

Yelkalarida va boshida kabutarlar qo‘ngan, shlyapali hamda palto kiygan ayol.

В 1990 году Бренда Фрикер была удостоена премии «Оскар» за мастерское исполнение роли миссис Браун — любящей матери парализованного художника и писателя Кристи Брауна — в драме режиссера Джима Шеридана «Моя левая нога». Благодаря этому она вошла в историю кино как первая ирландская актриса, получившая престижную золотую статуэтку Американской киноакадемии.

Кроме того, за свою почти 60-летнюю творческую карьеру Бренда Фрикер плодотворно работала в театре, кино и на телевидении в Ирландии, Великобритании и Голливуде. Своей продуктивной деятельностью, уникальной игрой и выдающимся талантом она завоевала любовь нескольких поколений зрителей и была признана одной из самых уважаемых и знаковых актрис своего времени.

Бренда ФрикерИрландияДжим ШериданВеликобритания
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Невероятно обаятельная звезда Болливуда Катрина Каиф отметила 43-летиеНевероятно обаятельная звезда Болливуда Катрина Каиф отметила 43-летиеСегодня, 19:01Неожиданный подарок, доведший Энн Хэтэуэй до слез на шоу «Тодай»!Неожиданный подарок, доведший Энн Хэтэуэй до слез на шоу «Тодай»!Сегодня, 18:57Ким Су-хён и Со Йе-джи возвращаются к творческой деятельностиКим Су-хён и Со Йе-джи возвращаются к творческой деятельностиСегодня, 18:23Звезды сериала «Черная любовь» вновь воссоединятся в новом проектеЗвезды сериала «Черная любовь» вновь воссоединятся в новом проектеСегодня, 17:43Самые трогательные моменты выдачи дочери замуж: прощание с родителями и слезы брата (видео)Самые трогательные моменты выдачи дочери замуж: прощание с родителями и слезы брата (видео)Сегодня, 17:36Райхон с мужем в Париже: фотографии не оставили поклонников равнодушными (видео)Райхон с мужем в Париже: фотографии не оставили поклонников равнодушными (видео)Сегодня, 16:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)