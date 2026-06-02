Легенда Ливерпуля сэр Кенни Далглиш сообщил о борьбе с раком

Легендарный представитель «Ливерпуля», «Селтика» и сборной Шотландии сэр Кенни Далглиш подтвердил, что у него диагностирован рак и в настоящее время он проходит курс лечения. 75-летний бывший нападающий и тренер изначально хотел сохранить эту новость в тайне, но из-за непредвиденной ошибки в социальных сетях решил раскрыть ситуацию. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Далглиш с юмором объяснил, что информация распространилась из-за его неопытности в работе с технологиями. «Как видно из моего неосторожного поста в социальной сети, я лечусь от рака. В отличие от моего умения пользоваться телефоном, лечение проходит хорошо. На самом деле это должно было остаться личным делом, но мои технические навыки подвели меня», — сказал легендарный футболист.

Футбольный клуб «Ливерпуль» немедленно выступил с официальным заявлением, выразив поддержку своей легенде. В заявлении клуба говорится: «Вся любовь и самые добрые пожелания от членов «Ливерпуля» с сэром Кенни и его семьей. Клуб просит всех проявить уважение к его частной жизни».

Примечательно, что эта печальная новость стала достоянием общественности через день после того, как другая звезда «Ливерпуля» Кевин Киган объявил о том, что у него диагностирован рак четвертой стадии. В своем заявлении Далглиш выразил благодарность медицинскому персоналу за оказанную помощь.