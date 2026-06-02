Легенда Ливерпуля сэр Кенни Далглиш сообщил о борьбе с раком

·67·Спорт
Легенда Ливерпуля сэр Кенни Далглиш сообщил о борьбе с раком
Аудиоверсия

Легендарный представитель «Ливерпуля», «Селтика» и сборной Шотландии сэр Кенни Далглиш подтвердил, что у него диагностирован рак и в настоящее время он проходит курс лечения. 75-летний бывший нападающий и тренер изначально хотел сохранить эту новость в тайне, но из-за непредвиденной ошибки в социальных сетях решил раскрыть ситуацию. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Далглиш с юмором объяснил, что информация распространилась из-за его неопытности в работе с технологиями. «Как видно из моего неосторожного поста в социальной сети, я лечусь от рака. В отличие от моего умения пользоваться телефоном, лечение проходит хорошо. На самом деле это должно было остаться личным делом, но мои технические навыки подвели меня», — сказал легендарный футболист.

Футбольный клуб «Ливерпуль» немедленно выступил с официальным заявлением, выразив поддержку своей легенде. В заявлении клуба говорится: «Вся любовь и самые добрые пожелания от членов «Ливерпуля» с сэром Кенни и его семьей. Клуб просит всех проявить уважение к его частной жизни».

Примечательно, что эта печальная новость стала достоянием общественности через день после того, как другая звезда «Ливерпуля» Кевин Киган объявил о том, что у него диагностирован рак четвертой стадии. В своем заявлении Далглиш выразил благодарность медицинскому персоналу за оказанную помощь.

LiverpoolСэр Кенни ДалглишФутболАнглийская Премьер-лигаЗдоровье
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Десять самых дорогих футболистов английской Премьер-лигиСегодня, 12:53Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»