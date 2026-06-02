Гранды встретятся в 1/8 финала Кубка Узбекистана

Наступили долгожданные волнующие моменты для футбольной общественности нашей страны! Сегодня Профессиональная футбольная лига Узбекистана (UzPFL) официально провела жеребьевку 1/8 финала Кубка Узбекистана. Церемония, прошедшая в прямом эфире, подарила болельщикам настоящую сенсацию и неожиданные суперматчи.

Согласно результатам жеребьевки, уже в первом раунде плей-офф встретятся самые известные и сильные клубы страны. Матч между ферганским «Neftchi» и ташкентским «Paxtakor», который в народе называют «узбекским эль-класико», пройдет в Фергане. Также яростный «Navbahor» из Намангана примет на своем поле грозный «Nasaf» из Карши. Эти две встречи, несомненно, поднимают статус 1/8 финала до уровня финала.

Полный список пар 1/8 финала Кубка Узбекистана:

В первых матчах плей-офф на пути к завоеванию кубка за путевку в четвертьфинал сразятся следующие команды:

«So‘g‘diyona» (Джизак) – «QMU Jayhun» (Каракалпакстан)

«Andijon» (Андижан) – «Olimpik-MobiUz» (Ташкент)

«Neftchi» (Фергана) – «Paxtakor» (Ташкент)

«Surxon» (Термез) – «Guliston» (Сырдарья)

OKMK (Алмалык) – «Xorazm» (Ургенч)

«G‘azalkent» (Ташкентская область) – «Qo‘qon-1912» (Коканд)

«Bunyodkor» (Ташкент) – «Lokomotiv» (Ташкент)

«Navbahor» (Наманган) – «Nasaf» (Карши)

Каждый матч — настоящий финал!

Согласно регламенту, победитель на этом этапе определяется по итогам одного матча. Проигравшая команда официально покидает турнир. Клубы, указанные первыми, получили преимущество проведения этих исторических матчей на своих полях перед своими преданными болельщиками.