В то время как внимание мирового футбольного сообщества приковано к предстоящему ЧМ-2026, который стартует на американском континенте, международные спортивные издания продолжают публиковать интересную аналитику. На этот раз был представлен рейтинг клубов мира по количеству игроков, которые примут участие в престижном мундиале.

Этот список особенно важен и почетен для узбекских футбольных болельщиков. Дело в том, что английский клуб «Manchester City», за который выступает талантливый защитник нашей национальной сборной Abduqodir Husanov, занял первое место в рейтинге команд, делегирующих наибольшее количество футболистов на мундиаль.

«Manchester City» — главный «фундамент» мундиаля

Целых 19 звездных игроков английского гранда отправятся за океан, чтобы защищать честь своих стран. Список футболистов «горожан», которые примут участие в ЧМ-2026, выглядит следующим образом:

Abduqodir Husanov (Узбекистан), Nathan Ake, Tijani Reijnders (Нидерланды), Jeremy Doku (Бельгия), Omar Marmoush (Египет), Rodri (Испания), Rayan Cherki (Франция), Erling Haaland (Норвегия), Rayan Ait-Nouri (Алжир), Ruben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva (Португалия), Josko Gvardiol, Mateo Kovacic (Хорватия), James Trafford, Nico O'Reilly, John Stones, Marc Guehi (Англия) и Antoine Semenyo (Гана).

Мюнхенская «Bayern» в тройке лидеров!

На второй строчке рейтинга расположился знаменитый немецкий клуб «Bayern». Немецкий гранд отправит на предстоящий Чемпионат мира 18 своих представителей. Ознакомьтесь со списком мундиалистов «Bayern», охватывающим регионы от Великобритании до Азии:

Kim Min-jae (Южная Корея), Alphonso Davies (Канада), Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Lennart Karl (Германия), Hiroki Ito (Япония), Dayot Upamecano, Michael Olise (Франция), Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye (Сенегал), Konrad Laimer (Австрия), Luis Diaz (Колумбия), Josip Stanisic (Хорватия) и Harry Kane (Англия).

Кто входит в пятерку лучших?

На следующих позициях глобального рейтинга мы видим суперклубы, доминирующие в Европе. В частности, лондонский «Arsenal» и французский «PSG» отправили в распоряжение сборных по 16 футболистов. Знаменитый каталонский «Barcelona» клуб представлен на мундиале 15 игроками.