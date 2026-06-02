Гарри Кейн высоко оценил свои шансы в борьбе за «Золотой мяч»

·56·Спорт
Гарри Кейн высоко оценил свои шансы в борьбе за «Золотой мяч»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн уверен, что станет одним из главных претендентов на «Золотой мяч», если выиграет чемпионат мира со сборной Англии. Забив 61 гол во всех турнирах, результативный форвард подчеркнул, что главный трофей на международной арене укрепит его статус лучшего футболиста мира. Об этом сообщает портал Goal.com.

Несмотря на то, что Кейну скоро исполнится 33 года, он провел один из самых ярких сезонов в своей карьере. В рамках Бундеслиги он забил 36 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром чемпионата. Кроме того, он во второй раз за последние три года завоевал «Золотую бутсу». «Бавария» значительно выиграла от его выдающихся результатов.

В интервью изданию L'Equipe нападающий поделился своими мечтами о престижной награде, которая будет вручена 26 октября в Лондоне. Несмотря на впечатляющую статистику во внутреннем чемпионате, капитан «Трех львов» прекрасно понимает, что для итогового успеха необходимо побеждать со сборной.

«Если Англия победит, я, несомненно, буду одним из фаворитов. Учитывая количество трофеев и голов в этом сезоне, я заслуживаю участия в гонке. Особенно если мы станем чемпионами мира, нетрудно представить, что награда достанется английскому футболисту», — сказал Кейн.

Нападающий также признал, что конкуренция очень высока. По его мнению, участники финалов Лиги чемпионов и другие звезды также готовы к борьбе. В частности, ожидается, что такие футболисты, как Майкл Олисе и Усман Дембеле, также будут серьезными претендентами на награду.

Гарри КейнБаварияЗолотой мячСборная АнглииФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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