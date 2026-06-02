Почему Ламин Ямаль не получил 10-й номер в сборной Испании?

·61·Спорт
Почему Ламин Ямаль не получил 10-й номер в сборной Испании?
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Звезда Barcelona Дани Ольмо положил конец слухам о якобы существующих разногласиях в сборной Испании после объявления номеров на Чемпионат мира 2026 года. Несмотря на то, что юный талант Ламин Ямаль стал мировой звездой, на турнире в Северной Америке он не будет выступать под культовым 10-м номером. Об этом сообщает Goal.com.

В то время как La Roja готовится к борьбе за очередной титул чемпионов мира, распределение номеров вызвало жаркие споры среди болельщиков и в СМИ. Многие ожидали, что престижный 10-й номер достанется Ламину Ямалю, однако он остался у Дани Ольмо. 18-летний вингер решил выбрать 19-й номер, под которым он также выступает в клубе.

Дани Ольмо во время пресс-конференции подчеркнул, что это решение было принято без каких-либо внутренних конфликтов и атмосфера в раздевалке остается отличной. «За кулисами нет никаких проблем, из-за 10-го номера не было никаких скандалов. Все это лишь беспочвенные слухи извне», — заявил полузащитник Barcelona.

Для Ольмо сохранение 10-го номера связано исключительно с личными предпочтениями и привычкой. Он был одной из ключевых фигур в победе Испании на Евро-2024, и команда Луиса де ла Фуэнте не видела необходимости что-либо менять перед Чемпионатом мира. «Это номер, под которым я уже играл, с которым мы стали чемпионами Европы. Мне нравится этот номер, и зачем мне его менять, когда все идет хорошо?» — добавил он.

Хотя выбор Ламином Ямалем 19-го номера стал главной темой, другие номера в составе также вызвали удивление в социальных сетях. В частности, полузащитнику Гави был передан символический 9-й номер. Этот номер, который обычно носят чистые нападающие, такие как Фернандо Торрес, теперь будет носить представитель боевого центра поля Barcelona.

ИспанияLamine YamalDani OlmoBarcelonaЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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