Как канадские болельщики оценили игру сборной Узбекистана?

В преддверии исторического чемпионата мира, который стартует на полях Северной Америки, национальные сборные проводят последние контрольные матчи. В этот напряженный период сборная Узбекистана под руководством Сречко Катанеца встретилась с одним из будущих хозяев ЧМ — сборной Канады. Несмотря на поражение со счетом 0:2 в упорном и боевом товарищеском матче, содержательный футбол в исполнении наших представителей привлек внимание зарубежных экспертов и болельщиков.

Хотя встреча завершилась победой хозяев, авторитетные издания, специализирующиеся на канадском футболе, и пользователи социальных сетей высказывают очень теплые и позитивные мнения об игре наших соотечественников.

«Счет не отражает реальной картины игры»

Популярные канадские Спортснет, Вакинг Те Red и Канадиан Соккер Даилй , а также футбольные сообщества на платформе Reddit активно обсуждали этот матч. По мнению заокеанских болельщиков, борьба на поле была гораздо острее, чем цифры на табло.

Местные фанаты особо отметили, что в первом тайме сборная Узбекистана создала серьезные проблемы и настоящую головную боль для канадцев. Многие подчеркивают, что счет 2:0 не совсем соответствует реальному ходу встречи, и игра оказалась для хозяев намного сложнее.

Отмечается, что сборная Канады смогла переломить ход игры и склонить чашу весов в свою сторону лишь во втором тайме благодаря мастерству игроков основы и свежим силам, вышедшим на замену.

Похвалы в адрес Элдора Шомуродова и надежды на ЧМ

В центре внимания зарубежных болельщиков оказался и капитан нашей сборной Элдор Шомуродов. Хотя опытный нападающий не смог забить в этом матче, особо отмечаются его неутомимая работа, борьба и прессинг, которые держали оборону Канады в постоянном напряжении.

Выводы зарубежных болельщиков: Заокеанские любители футбола высоко оценили организованную, плотную игру сборной Узбекистана в обороне и тактику молниеносных контратак. Некоторые фанаты даже предполагают, что на предстоящем чемпионате мира Узбекистан может стать крайне неудобным соперником, полным сюрпризов для любого гранда.

Несмотря на поражение, «белые волки» оставили положительное впечатление у мировой футбольной общественности. Желаем им громких побед и исторических успехов в официальных матчах ЧМ-2026! Следите за выступлением нашей сборной на мундиале вместе с Замин!