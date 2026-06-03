Андони Ираола подпишет двухлетний контракт с «Ливерпулем»

·46·Спорт
Андони Ираола подпишет двухлетний контракт с «Ливерпулем»
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В Мерсисайде дует ветер новой эры и грандиозных перемен! Самый известный инсайдер английского футбола и мирового спорта Фабрицио Романо через свои официальные страницы в социальных сетях объявил по-настоящему сенсационную новость для болельщиков «красных». По его данным, известный испанский специалист, который в последнее время удивляет всех своими тактическими ходами, Андони Ираола в ближайшее время станет главным тренером «Ливерпуля».

По информации источника, переговоры между сторонами успешно завершены, и новое соглашение будет действовать до июня 2028 года .

Особое условие Ираолы и трансферные планы

Самое интересное заключается в том, что во время переговоров с руководством клуба именно сам Ираола настоял на подписании краткосрочного двухлетнего контракта. Опытный специалист предпочитал работать не по долгосрочным соглашениям, а по таким коротким и четко ориентированным на конкретные задачи контрактам еще во время своей успешной работы в предыдущей команде — «Борнмуте».

Хотя официальная презентация еще не состоялась, испанский гений уже начал работу в стане «Ливерпуля»:

  • Летние трансферы: Ираола активно участвует в разработке трансферной стратегии клуба на новый сезон.

  • Формирование состава: Он совместно с руководством рассматривает летние планы команды и список потенциальных новичков.

Скоро большой футбол на «Энфилд Роуд»

Стоит отметить, что Андони Ираола уже успел завоевать внимание и безграничное уважение всей футбольной общественности Англии благодаря своим впечатляющим результатам в последних сезонах во главе «Борнмута», а также атакующему и привлекательному стилю игры. Теперь он испытает свое мастерство в гранде.

Мнение болельщиков: Приход Ираолы к рулю «Ливерпуля», несомненно, сделает чемпионскую гонку в Премьер-лиге еще более ожесточенной и захватывающей. Фанаты команды очень довольны этим назначением.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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