Ламин Ямаль из-за травмы может пропустить чемпионат мира

·103·Спорт
Ламин Ямаль из-за травмы может пропустить чемпионат мира
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Чемпионат мира 2026 года должен был стать для Ламина Ямаля очередным важным шагом на пути к статусу величайшей звезды своего поколения. Однако неожиданная травма создает риск того, что турнир лишится одной из своих самых ярких фигур. Испанский вундеркинд, поразивший всех на Евро-2024, спустя два года, в возрасте 18 лет, был готов снова оказаться в центре внимания. Но теперь ситуация может превратиться в игру в ожидание. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ламин Ямаль получил серьезную травму колена в преддверии борьбы за очередной титул Ла Лиги в составе «Барселоны». Ситуация, которая поначалу казалась рядовой, оказалась гораздо опаснее и поставила под сомнение его участие в чемпионате мира. Хотя включение игрока Луисом де ла Фуэнте в окончательную заявку сборной Испании из 26 человек немного успокоило болельщиков, его влияние на поле остается неопределенным.

Инцидент произошел 22 апреля в матче против «Сельты Виго». Спустя несколько секунд после того, как Ламин Ямаль забил победный гол с пенальти, он упал на газон, указывая на скамейку запасных. С тех пор он не выходил на поле. По сообщениям, руководство «Барселоны» обеспокоено разрывом мышц левой ноги. Восстановление после такой травмы займет не менее восьми недель, и даже после этого возвращение футболиста в оптимальную форму не гарантировано.

Тем не менее, руководство клуба и главный тренер Ханси Флик настаивают на том, что вундеркинд успеет подготовиться к чемпионату мира. В заявлении клуба говорится: «Обследования подтвердили травму левой ноги у Ламина Ямаля. Футболист пройдет курс консервативного лечения. Он пропустит оставшуюся часть сезона, но ожидается его участие в чемпионате мира». Это стало очередным тяжелым ударом, связанным с травмами, для молодого таланта в этом сезоне.

Ламин ЯмальИспанияБарселонаЧемпионат МираТравма
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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