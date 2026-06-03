Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонке

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Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонке
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Челси готов разрешить продажу защитника Марка Кукурельи в летнее трансферное окно. После того как лондонцы озвучили свои требования по испанскому футболисту, Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид внимательно следят за ситуацией. Хотя Кукурелья стал любимцем болельщиков на Стэмфорд Бридж, сообщается, что 27-летний защитник склонен принять новые вызовы в своей карьере. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время Атлетико Мадрид является главным претендентом на футболиста. Команда Диего Симеоне считает трансфер Кукурельи приоритетной задачей для усиления линии обороны. Мадридцы начали контакты через спортивного директора Матеу Алемани и намерены завершить переговоры как можно скорее. Однако между клубами существует значительная разница в цене: Атлетико Мадрид готов предложить около 50 миллионов евро, тогда как Челси требует не менее 70 миллионов евро (61 млн фунтов).

Для Барселоны трансфер Кукурельи имеет особое значение, так как он является воспитанником академии Ла Масия. Сам футболист признал, что ему будет трудно отклонить предложение от своего бывшего клуба. Реал Мадрид также рассматривает его как достойного кандидата для усиления левого фланга обороны. После поражения от Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов Кукурелья не скрывал своего недовольства политикой клуба, опирающейся исключительно на молодых игроков.

Руководство Челси сохраняет спокойствие, поскольку действующий контракт футболиста рассчитан еще на три года. Лондонцы намерены вернуть большую часть средств, потраченных на покупку защитника у Брайтона в 2022 году. Если установленная цена в 70 миллионов евро не будет выплачена, клуб оставляет за собой право не отпускать игрока.

ЧелсиРеал МадридБарселонаМарк КукурельяТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонке – Zamin.uz, 03.06.2026