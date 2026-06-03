Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евро

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Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евро
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Очередная радостная весть, вызывающая настоящую гордость у болельщиков узбекского футбола, пришла с английских полей. Рыночная стоимость профессиональных футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге — сильнейшем и самом интенсивном национальном чемпионате мира, — была пересмотрена и обновлена. Примечательно, что в результате этого обновления значительно выросла трансферная стоимость и талантливого члена национальной сборной Узбекистана, надежного защитника действующего гранда Англии — клуба «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова.

Исторический рост: Абдукодир Хусанов — самый дорогой футболист Азии!

Согласно последним официальным данным авторитетного портала Трансфермаркт, освещающего статистику мирового футбола и трансферы, трансферная стоимость нашего 21-летнего талантливого защитника выросла до рекордного уровня:

  • Предыдущая стоимость: 35 миллионов евро

  • Текущая новая стоимость: 50 миллионов евро

  • Чистый прирост стоимости: 15 миллионов евро (почти на 43 процентаили в 1,4 раза выше предыдущей оценки)

Этот значительный скачок не случаен, а стал результатом чрезвычайно стабильной и высококлассной игры узбекского защитника в прошедшем сезоне, а также его уверенных и содержательных действий в основном составе «Манчестер Сити». Благодаря этому историческому достижению Абдукодир Хусанов в настоящее время официально признан самым дорогим футболистом всего азиатского континента.

Национальная сборная и предстоящие крупные испытания

В эти дни наш соотечественник продолжает достойно защищать честь страны не только на клубном уровне, но и на международной арене. Стоит отметить, что Хусанов сейчас присоединился к учебно-тренировочному сбору национальной сборной Узбекистана и вместе с партнерами серьезно готовится к финальной стадии чемпионата мира 2026 года.

Следующий важный матч: В преддверии этого престижного мирового первенства наша сборная проведет очередной серьезный и интересный контрольный матч против одной из сильнейших команд Европы — национальной сборной Нидерландов.

Мы, в свою очередь, желаем Абдукодиру новых побед и больших успехов как в составе «Манчестер Сити», так и в главной команде нашей Родины! Следите за самыми свежими, достоверными и радостными новостями узбекского футбола вместе с нами на страницах Замин.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиУзбекистанTransfermarktПремьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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