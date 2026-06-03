Лионель Месси удостоен престижной международной премии «Принцесса Астурийская»

·148·Спорт
Лионель Месси удостоен престижной международной премии «Принцесса Астурийская»
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Одна из величайших фигур в истории мирового футбола, легендарный нападающий Лионель Месси, ныне защищающий цвета американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины, получил очередное высокое признание. Выдающийся футболист объявлен лауреатом престижной международной премии «Принцесса Астурийская» в категории «Спорт» за 2026 год.

Искренние поздравления бывшему капитану «Барселоны»

После этого радостного события не остался в стороне и бывший клуб Лионеля Месси, где прошли самые яркие годы его карьеры, — каталонская «Барселона», официально поздравившая своего воспитанника в социальных сетях.

В тексте искреннего поздравления от каталонцев говорится:

«От всей души поздравляем Лионеля Месси с получением премии «Принцесса Астурийская» в категории «Спорт» за 2026 год. Это очередное заслуженное признание вашей великой и неповторимой карьеры, украшенной легендарным наследием, оставленным в «Барселоне», а также грандиозными победами, одержанными в цветах нашего клуба».

История премии: Редкое достижение в мире футбола

Эта международная премия пользуется высочайшим авторитетом не только в футболе, но и во всем спортивном мире. Взглянув на лауреатов последних лет, можно убедиться, насколько высока ценность этой награды:

  • В 2025 году: Этой высокой награды была удостоена живая легенда мирового тенниса, американка Серена Уильямс.

  • Среди футболистов: Мастера мяча давно не получали этот трофей. В последний раз, в далеком 2012 году, этой премией были отмечены звезды испанского футбола — легендарный вратарь Икер Касильяс и виртуозный полузащитник Хави. Спустя годы Месси вернул эту награду в мир футбола.

Мы также поздравляем Лионеля Месси с этим историческим достижением и желаем ему новых голов и красивых побед в предстоящих матчах. Следите за самыми интересными и радостными новостями мирового спорта и футбола вместе с нами на страницах Замин.

Лионель МессиИнтер МайамиАргентинаБарселонаСерена УильямсИкер КасильясХави
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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