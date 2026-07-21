Эра Марески в «Сити» началась: Ҳусанов присоединился к первым тренировкам

В «Манчестер Сити», завершившем прошлый сезон в качестве обладателя Кубка Англии и Кубка английской лиги, наступает новая эра. На смену Хосепу Гвардиоле, который на протяжении последних десяти лет вел команду к успехам, пришел его итальянский ученик Энцо Мареска.

Zamin.уз представляет подробности первых тренировок «горожан» под руководством нового наставника, роль Абдукодира Ҳусанова в команде и детали предстоящего летнего турне по Азии.

Новая эра в «Манчестер Сити»: Энцо Мареска приступил к работе

Большинство игроков основного состава «Манчестер Сити» вернулись из отпуска и провели первую тренировку под руководством Энцо Марески. Перед итальянским специалистом в кратчайшие сроки стоят следующие важные задачи:

Формирование костяка команды;

Внедрение собственной игровой философии и тактических требований;

Отбор игроков основного состава на новый сезон.

В настоящее время футболисты проходят этап восстановления физической формы и адаптации к требованиям нового тренерского штаба. В команде возобновилась внутренняя конкуренция и острая борьба за место в стартовом составе.

Абдуқодир Ҳусанов присоединился к тренировкам: его главная задача

Абдуқодир Ҳусанов, участвовавший в составе национальной сборной Узбекистана на чемпионате мира, прибыл в Манчестер и принял участие в первой тренировке под руководством Марески.

Крутой поворот: Ровно год назад Ҳусанов начинал сезон в качестве игрока запаса. Однако по ходу прошлого чемпионата он стал одной из неотъемлемых и ключевых фигур в оборонительной линии «горожан».

Поскольку наша сборная рано покинула мундиаль, Абдукодир получил возможность с первых дней полноценно участвовать в предсезонных сборах «Манчестер Сити». Теперь перед ним стоит задача доказать свое мастерство новому главному тренеру, сохранить и еще больше укрепить свое место в основном составе.

Летнее турне по Азии и товарищеские матчи

Согласно плану подготовки к новому сезону, «Манчестер Сити» посетит Гонконг и Сеул.

Примечательно, что футболисты, дошедшие на чемпионате мира до четвертьфинала и последующих стадий, скорее всего, не примут участия в этом турне. Это создает дополнительную возможность для таких игроков, как Ҳусанов, завоевать доверие тренера.

Расписание предсезонных контрольных матчей:

Дата Соперник Значимость и детали матча 1 августа «Интер» (Италия) Матч против чемпиона Италии станет главной площадкой для проверки талантов в составе. Во время турне Звезды К-лиги Контрольный матч против сборной звезд местной лиги в Южной Корее. Во время турне «Атлетико Мадрид» Тестовый матч против гранда из Мадрида.

Официальный старт сезона: матч за Суперкубок

Для «горожан» новый сезон 2026/27 официально начнется в Южном Уэльсе. 16 августа подопечные Энцо Марески выйдут на поле против действующего чемпиона Англии — «Арсенала» — в борьбе за Суперкубок Англии (Коммунитй Шиелд).