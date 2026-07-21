На знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке провели интересный опрос, посвященный защитнику национальной сборной Узбекистана Абдукодиру Ҳусанову. Болельщикам в футболках сборных разных стран показывали фотографию узбекского футболиста, а тем, кто узнал его, вручали специальные подарки.

На кадрах видно, как фанаты Испании, Бразилии, Аргентины и других команд отвечают на вопрос о Ҳусанове. Те, кто дал правильный ответ, получили от организаторов подарочные наборы.

Вопрос был один: «Вы знаете этого футболиста?»

В ходе опроса участникам демонстрировали фотографию Абдукодира Ҳусанова в клубной форме. Некоторые болельщики сразу узнавали игрока и называли его имя.

Правильно ответившим участникам вручали специально подготовленные подарки. На видео запечатлено, как фанаты с радостью принимают призы и высказывают положительные мнения об узбекском защитнике.

Некоторые отметили, что знают Ҳусанова как талантливого футболиста, выступающего в одном из сильнейших чемпионатов мира.

Участвовали болельщики из разных стран

На кадрах можно увидеть футбольных фанатов в форме сборных Испании, Бразилии и Аргентины.

Некоторые участники называли полное имя Ҳусанова, другие отмечали, что он из Узбекистана и играет на позиции защитника. Это показало, что узбекский футболист становится узнаваемым и среди иностранных болельщиков.

Среди участников опроса были и те, кто раньше не знал Ҳусанова, но заинтересовался его фотографией и карьерой.

Международная известность Ҳусанова растет

В последние годы Абдуқодир Ҳусанов стал одним из самых обсуждаемых представителей узбекского футбола. Его высокая скорость, решительность в единоборствах и уверенные действия в важных матчах привлекают внимание зарубежных специалистов.

Поэтому опрос на Таймс-сквер стал не просто развлекательным мероприятием, а небольшим экспериментом, показывающим уровень узнаваемости узбекского футболиста на международной арене.

Позитивная пропаганда для узбекского футбола

Подобные проекты позволяют иностранным болельщикам узнать больше не только об отдельном игроке, но и об узбекском футболе в целом.

Награждение болельщиков, узнавших Ҳусанова на Таймс-сквер, было тепло встречено в социальных сетях. Кадры показали, что имя узбекского футболиста становится знакомым не только местным болельщикам, но и любителям мирового футбола.