Поток радостных новостей, наполняющих безмерной гордостью узбекистанских болельщиков, не иссякает. Авторитетный портал Трансфермаркт, занимающийся анализом и статистикой мирового футбола, официально обновил трансферную стоимость игроков английской Премьер-лиги (АПЛ). Примечательно, что по итогам этого обновления был опубликован список из 10 талантливых игроков, чья рыночная стоимость выросла самыми высокими темпами за прошедший сезон.

Для нас самая большая радость заключается в том, что среди этой элиты и мировых звёзд наш соотечественник, надёжный защитник «Манчестер Сити» и национальной сборной Узбекистана Абдукодыр Хусанов также присутствует!

Трансферная стоимость нашего соотечественника достигла 50 миллионов евро!

Благодаря стабильной и уверенной игре в составе английского гранда и национальной сборной в текущем сезоне рыночная стоимость Абдукодыра Хусанова выросла ещё на 15 миллионов евро . Таким образом, текущая трансферная стоимость нашего 22-летнего талантливого защитника достигла ровно 50 миллионов евро . Это абсолютный рекордный показатель в истории узбекского футбола.

Вершину списка занял нападающий «Борнмута» Эли Крупи. Его стоимость резко выросла на 30 миллионов евро и в настоящее время оценивается в 70 миллионов евро.

ТОП-10 футболистов АПЛ с наибольшим ростом стоимости

С помощью приведённой ниже аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с десяткой самых востребованных молодых звёзд, максимально повысивших свою ценность на английских полях:

Место Игрок (Клуб) Текущая стоимость (млн евро) Рост стоимости (млн евро) 1 Эли Крупи («Борнмут») 70 +30 2 Райан Шерки («Манчестер Сити») 90 +25 3 Нико О'Райли («Манчестер Сити») 70 +20 4 Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») 70 +20 5 Райан («Борнмут») 60 +20 6 Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») 75 +15 7 Игор Тиаго («Брентфорд») 65 +15 8 Абдукодыр Хусанов («Манчестер Сити») 50 +15 9 Матеус Фернандеш («Вест Хэм») 50 +15 10 Уильям Осула («Ньюкасл») 28 +13

Повод для гордости: Абдукодыр Хусанов признан одним из самых перспективных и ценных защитников не только «Манчестер Сити», но и всей английской Премьер-лиги. Его успех, естественно, придаёт дополнительный заряд бодрости болельщикам нашей сборной в преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу.

Мы, в свою очередь, желаем Абдукодыру Хусанову продолжить победное шествие на английских полях и в составе национальной сборной. Следите за новыми достижениями узбекского футбола, актуальными трансферными стоимостями и самыми горячими новостями мирового спорта вместе с нами на страницах Замин.