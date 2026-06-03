Боруссия Дортмунд включилась в борьбу за полузащитника Эвертона

Немецкий клуб Боруссия Дортмунд проявляет серьезный интерес к Тиму Ироэгбунаму, который ярко проявляет себя в английской Премьер-лиге. 22-летний талантливый футболист привлек внимание ряда ведущих европейских команд, и сейчас Дортмунд и Штутгарт планируют заполучить его в свои ряды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания СпортсБум, руководство Боруссии Дортмунд включило Ироэгбунама в список летних трансферов. Гигант Бундеслиги намерен усилить состав как для внутреннего чемпионата, так и для матчей Лиги чемпионов, считая этого мощного полузащитника идеальным кандидатом для команды.

В прошлом сезоне молодая звезда провела 31 матч во всех турнирах и отдала три голевые передачи, попав в поле зрения скаутов многих клубов. Штутгарт также активно участвует в борьбе за игрока, однако Эвертон не намерен отпускать свою восходящую звезду.

В настоящее время мерсисайдский клуб полностью контролирует ситуацию, так как контракт Ироэгбунама действует до 2027 года. Под руководством тренера Дэвида Мойеса он стал твердым игроком основы и в текущем сезоне вышел в стартовом составе в 18 матчах. Сам футболист доволен своим положением в клубе и предпочитает остаться там, где ему гарантирована игровая практика.

Хотя Эвертон не хочет продавать игрока, клуб может вступить в переговоры, если поступит финансово привлекательное предложение. Готовность Боруссии Дортмунд заплатить такую крупную сумму станет известна в ближайшие недели.