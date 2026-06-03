Названы самые талантливые молодые футболисты чемпионата мира

До старта чемпионата мира по футболу 2026 года, которого с нетерпением ждут миллионы болельщиков по всему миру, остались считанные дни. В этот волнительный момент одно из самых авторитетных спортивных изданий ESPN представило интересный аналитический список для фанатов мундиаля. Эксперты издания составили рейтинг лучших молодых футболистов до 21 года, которые примут участие в предстоящем мировом первенстве и, как ожидается, окажутся в центре внимания благодаря своей игре.

Возглавил список испанское чудо — Ламин Ямаль!

Верхнюю ступень рейтинга, как и ожидалось, занял главный феномен современного мирового футбола и сборной Испании — Ламин Ямаль . Несмотря на то, что вингеру всего 18 лет, он уже успел проявить себя на больших сценах и признан главной молодой звездой предстоящего турнира.

Второе место занял надежда турецкого футбола, талантливый полузащитник Арда Гюлер, а замкнул тройку лидеров представитель сборной Португалии Жоау Невеш.

10 молодых звезд, которые должны зажечь на мундиале

По версии ESPN, топ-10 лучших и самых талантливых молодых футболистов чемпионата мира 2026 года выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль (18 лет, Испания) Арда Гюлер (21 год, Турция) Жоау Невеш (21 год, Португалия) Пау Кубарси (19 лет, Испания) Нико Пас (21 год, Аргентина) Дезире Дуэ (21 год, Франция) Кенан Йылдыз (21 год, Турция) Уоррен Заир-Эмери (20 лет, Франция) Леннарт Карл (18 лет, Германия) Ян Диоманд (19 лет, Кот-д’Ивуар)

Накануне исторического мундиаля

Стоит отметить, что приближающийся чемпионат мира 2026 года займет совершенно особое место в истории футбола. Впервые в истории турнир пройдет в расширенном формате, в котором примут участие целых 48 национальных сборных .

Календарь турнира: Главный футбольный праздник планеты стартует 11 июня и продлится до 19 июля . Матчи примут стадионы трех крупных стран Северной Америки — США, Канады и Мексики. Несомненно, в этих баталиях на мировой футбольной сцене появятся новые имена и молодые таланты.

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