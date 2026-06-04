Эрлинг Холанд якобы договорился с Реал Мадридом

·93·Спорт
Эрлинг Холанд якобы договорился с Реал Мадридом
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Борьба за пост президента Реал Мадрида приняла неожиданный оборот. Кандидат Энрике Рикельме в ходе предвыборной кампании против действующего президента Флорентино Переса заявил, что звезда Манчестер Сити Эрлинг Холанд согласился на переход в мадридский клуб. 37-летний предприниматель построил всю свою предвыборную программу на приглашении норвежского нападающего на Сантьяго Бернабеу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Выступая в популярном шоу Эл Хормигуеро, Рикельме подчеркнул, что в центре его планов находится не только Эрлинг Холанд, но и обладатель Золотого мяча 2024 года Родри. Он предоставил членам клуба финансовые гарантии, пообещав оплатить из собственного кармана все членские взносы на следующий сезон, если не сможет осуществить эти трансферы. По его словам, в контракте Эрлинга Холанда есть пункт об отступных, и сам футболист хочет перейти в Реал Мадрид.

Однако представители игрока быстро опровергли эти заявления. Отец Эрлинга Холанда Альфи Холанд и его агент Рафаэла Пимента выступили с совместным заявлением, сообщив, что никаких договоренностей с Рикельме не существует. Они назвали эти слова «занимательными, но далекими от реальности». Манчестер Сити также заявил, что спокоен за свою звезду и что у игрока нет намерения покидать проект клуба.

По информации издания The Athletic, руководство Манчестер Сити планирует принять юридические меры в связи с необоснованными заявлениями Рикельме. Клуб категорически опроверг наличие в контракте Эрлинга Холанда специальной клаусулы, облегчающей трансфер. В то же время Флорентино Перес тоже не сидит сложа руки — он объявил о достижении соглашения с Жозе Моуринью относительно поста главного тренера.

Реал МадридЭрлинг ХоландМанчестер СитиФлорентино ПересТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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