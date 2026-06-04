Непомнящий высоко оценил шансы сборной Узбекистана

До того, как все взгляды мира обратятся на зеленые поля Северной Америки, остались считанные дни. Очередной Чемпионат мира по футболу, которого с нетерпением ждут, пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике в историческом и беспрецедентном формате. Возможности и предстоящие матчи национальной сборной Узбекистана, впервые участвующей в этом престижном турнире, сейчас находятся в центре внимания многих известных экспертов и зарубежных специалистов.

В частности, опытный бывший тренер Валерий Непомнящий, хорошо знакомый поклонникам узбекского футбола, поделился своими аналитическими размышлениями и мнениями об участии наших представителей в предстоящем мундиале.

«Наши представители могут преподнести сюрприз сильным соперникам»

Говоря о потенциале нашей национальной сборной, опытный специалист особо отметил сильную волю наших парней и их способность преподносить неожиданные сюрпризы:

«По моему мнению, главной команде Узбекистана будет немного сложно добиться очень громких и сенсационных результатов в этом дебютном турнире. Тем не менее, они способны показать настоящие сюрпризы на чемпионате мира и поставить в серьезное затруднительное положение любого гранда в группе. Честно говоря, у меня есть небольшие сомнения в выходе команды в следующий этап, так как конкуренция очень высока. По моему прогнозу, из этой четверки в следующий раунд выйдут сборные Португалии и Колумбии», — подчеркнул Валерий Непомнящий.

Исторический дебют и напряженные противостояния в группе «К»

Значимость этого исторического события, которого с нетерпением ждут наши болельщики, очень высока. Наши представители попали на чемпионат мира, где собрались сильнейшие сборные планеты, в группу «К». В нашей четверке будут бороться следующие мастеровитые команды, где играют звезды мирового футбола:

Португалия — один из самых мощных и опытных грандов Европы;

Колумбия — быстрый и боевой представитель южноамериканского футбола;

ДР Конго — физически сильная команда африканского континента, способная преподнести неожиданные сюрпризы.

Наши соперники по группе Их значение для наших представителей Португалия и Колумбия Настоящая школа мастерства против звезд мирового футбола ДР Конго Самый важный и напряженный матч на пути к выходу из группы

Независимо от любых прогнозов экспертов, мы верим, что наша национальная сборная достойно защитит честь нашей Родины на этом величественном турнире и подарит миллионам соотечественников незабываемые радостные моменты!

Призыв к болельщикам: Давайте все вместе, как один, поддержим наших любимых футболистов в их историческом походе на далеком американском континенте. Вперед, Узбекистан!

Следите за нами на страницах Замин за финальными этапами подготовки нашей национальной сборной к чемпионату мира, самыми горячими репортажами из США и Мексики, а также эксклюзивными новостями мира футбола!