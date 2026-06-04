Непомнящий высоко оценил шансы сборной Узбекистана

·69·Спорт
Непомнящий высоко оценил шансы сборной Узбекистана

До того, как все взгляды мира обратятся на зеленые поля Северной Америки, остались считанные дни. Очередной Чемпионат мира по футболу, которого с нетерпением ждут, пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике в историческом и беспрецедентном формате. Возможности и предстоящие матчи национальной сборной Узбекистана, впервые участвующей в этом престижном турнире, сейчас находятся в центре внимания многих известных экспертов и зарубежных специалистов.

В частности, опытный бывший тренер Валерий Непомнящий, хорошо знакомый поклонникам узбекского футбола, поделился своими аналитическими размышлениями и мнениями об участии наших представителей в предстоящем мундиале.

«Наши представители могут преподнести сюрприз сильным соперникам»

Говоря о потенциале нашей национальной сборной, опытный специалист особо отметил сильную волю наших парней и их способность преподносить неожиданные сюрпризы:

«По моему мнению, главной команде Узбекистана будет немного сложно добиться очень громких и сенсационных результатов в этом дебютном турнире. Тем не менее, они способны показать настоящие сюрпризы на чемпионате мира и поставить в серьезное затруднительное положение любого гранда в группе. Честно говоря, у меня есть небольшие сомнения в выходе команды в следующий этап, так как конкуренция очень высока. По моему прогнозу, из этой четверки в следующий раунд выйдут сборные Португалии и Колумбии», — подчеркнул Валерий Непомнящий.

Исторический дебют и напряженные противостояния в группе «К»

Значимость этого исторического события, которого с нетерпением ждут наши болельщики, очень высока. Наши представители попали на чемпионат мира, где собрались сильнейшие сборные планеты, в группу «К». В нашей четверке будут бороться следующие мастеровитые команды, где играют звезды мирового футбола:

  • Португалия — один из самых мощных и опытных грандов Европы;

  • Колумбия — быстрый и боевой представитель южноамериканского футбола;

  • ДР Конго — физически сильная команда африканского континента, способная преподнести неожиданные сюрпризы.

Наши соперники по группе

Их значение для наших представителей

Португалия и Колумбия

Настоящая школа мастерства против звезд мирового футбола

ДР Конго

Самый важный и напряженный матч на пути к выходу из группы

Независимо от любых прогнозов экспертов, мы верим, что наша национальная сборная достойно защитит честь нашей Родины на этом величественном турнире и подарит миллионам соотечественников незабываемые радостные моменты!

Призыв к болельщикам: Давайте все вместе, как один, поддержим наших любимых футболистов в их историческом походе на далеком американском континенте. Вперед, Узбекистан!

Следите за нами на страницах Замин за финальными этапами подготовки нашей национальной сборной к чемпионату мира, самыми горячими репортажами из США и Мексики, а также эксклюзивными новостями мира футбола!

УзбекистанВалерий НепомнящийСШАКанадаМексика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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