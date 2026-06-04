ФИФА запретила проносить бутылки с водой на матчи чемпионата мира

·42·Спорт
ФИФА запретила проносить бутылки с водой на матчи чемпионата мира
Аудиоверсия

По мере приближения старта чемпионата мира по футболу, который примут стадионы Северной Америки, организаторы объявляют важные решения, касающиеся безопасности и порядка. Международная федерация футбола (ФИФА) ввела неожиданное новое ограничение для болельщиков, посещающих будущие матчи мундиаля. Согласно официальному заявлению, отныне категорически запрещается проносить на территорию стадиона бутылки с водой любого типа.

Как известно, в этом году с 11 июня по 19 июля во время матчей на стадионах США, Канады и Мексики прогнозируется экстремально высокая температура воздуха.

Как ФИФА объяснила этот запрет?

Международная футбольная организация заявила, что данное ограничение принято прежде всего с точки зрения здоровья и безопасности людей. В заявлении федерации говорится, что эта мера введена «с целью предотвращения непредвиденных опасностей и травм различной степени тяжести для футболистов на поле и зрителей на трибунах».

В то же время обещано создать на стадионах следующие удобства, чтобы болельщики не страдали от жаркой погоды:

  • Продажа воды внутри стадиона будет организована бесперебойно до матчей и во время игр;

  • Для охлаждения тел фанатов будут работать специальные охлаждающие станции и мощные вентиляторы;

  • Вокруг стадионных фонтанов будут организованы зоны туманообразования (микроклимат).

Резкое недовольство и беспокойство болельщиков

Однако эта новость была встречена с большим возмущением футбольными фанатами, особенно туристами, приезжающими издалека. В частности, представители ассоциации болельщиков сборной Англии оценили это решение ФИФА как «чрезвычайно странную и запоздалую меру».

Мнение болельщиков: По словам фанатов, ранее руководство ФИФА обещало, что на матчах ЧМ-2026 не будет никаких препятствий для проноса личных бутылок с водой. Кроме того, согласно широко обсуждаемым мнениям в социальных сетях, это новое правило приведет к монополии внутри стадиона и дополнительным расходам для зрителей на покупку воды.

Следите вместе с нами на страницах Замин за самыми горячими новостями о интересных событиях вокруг футбольного праздника в Северной Америке, правилах ЧМ-2026 и будущих играх нашей сборной!

ФИФАСеверная АмерикаСШАКанадаМексика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дидье Дешам высказался после поражения от Кот-д’ИвуараСегодня, 05:20Флорентино Перес анонсировал трансфер в «Реал Мадрид» за 150 миллионов евроСегодня, 05:19Сборная Испании сыграла вничью с Ираком в неожиданном матчеСегодня, 05:04Бавария хочет сохранить свой талант: новый план для ИбрагимовичаСегодня, 04:33Бавария приняла окончательное решение по своему таланту Ариону ИбрагимовичуСегодня, 04:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»