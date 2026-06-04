ФИФА запретила проносить бутылки с водой на матчи чемпионата мира

По мере приближения старта чемпионата мира по футболу, который примут стадионы Северной Америки, организаторы объявляют важные решения, касающиеся безопасности и порядка. Международная федерация футбола (ФИФА) ввела неожиданное новое ограничение для болельщиков, посещающих будущие матчи мундиаля. Согласно официальному заявлению, отныне категорически запрещается проносить на территорию стадиона бутылки с водой любого типа.

Как известно, в этом году с 11 июня по 19 июля во время матчей на стадионах США, Канады и Мексики прогнозируется экстремально высокая температура воздуха.

Как ФИФА объяснила этот запрет?

Международная футбольная организация заявила, что данное ограничение принято прежде всего с точки зрения здоровья и безопасности людей. В заявлении федерации говорится, что эта мера введена «с целью предотвращения непредвиденных опасностей и травм различной степени тяжести для футболистов на поле и зрителей на трибунах».

В то же время обещано создать на стадионах следующие удобства, чтобы болельщики не страдали от жаркой погоды:

Продажа воды внутри стадиона будет организована бесперебойно до матчей и во время игр;

Для охлаждения тел фанатов будут работать специальные охлаждающие станции и мощные вентиляторы;

Вокруг стадионных фонтанов будут организованы зоны туманообразования (микроклимат).

Резкое недовольство и беспокойство болельщиков

Однако эта новость была встречена с большим возмущением футбольными фанатами, особенно туристами, приезжающими издалека. В частности, представители ассоциации болельщиков сборной Англии оценили это решение ФИФА как «чрезвычайно странную и запоздалую меру».

Мнение болельщиков: По словам фанатов, ранее руководство ФИФА обещало, что на матчах ЧМ-2026 не будет никаких препятствий для проноса личных бутылок с водой. Кроме того, согласно широко обсуждаемым мнениям в социальных сетях, это новое правило приведет к монополии внутри стадиона и дополнительным расходам для зрителей на покупку воды.

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