Дешам назвал единственный недостаток сборной Франции на ЧМ-2026

По мере приближения чемпионата мира по футболу, который стартует на зеленых полях Северной Америки, процесс подготовки главных претендентов на титул находится в центре внимания болельщиков. В частности, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими мыслями об особенностях состава и состоянии игроков перед предстоящим крупным турниром.

Опытный специалист, признавая наличие в команде множества высококлассных исполнителей, остановился на аспектах, требующих особого внимания.

«Индивидуальное мастерство на высоте, но опыта немного не хватает»

В интервью официальному сайту ФИФА (ФИФА) Дидье Дешам откровенно рассказал о внутренней атмосфере в коллективе и процессе смены поколений:

«Если говорить об индивидуальном мастерстве футболистов, то в нашем распоряжении много сильных игроков, что дает мне широкий выбор. Единственный небольшой недостаток перед турниром 2026 года заключается в том, что игроки нашего чемпионского состава 2018 года прошли через суровую школу крупных соревнований 2014 и 2016 годов. В нынешней же команде немало молодых игроков, которые еще не успели накопить достаточный опыт на столь престижных турнирах».

Также тренер, говоря об ответственности молодых звезд, подчеркнул, что они чувствуют тяжесть ноши, надевая форму сборной, и это побуждает их играть еще лучше. «Я говорил это своим подопечным и 14 лет назад: когда вы приходите в сборную Франции, вы выходите на поле не для того, чтобы что-то получить, а чтобы отдать все свои силы и энергию», — добавил он.

Прошлые успехи и групповой этап ЧМ-2026

Напомним, что Дидье Дешам занимает особое место в истории французского футбола. Под его руководством сборная Франции совершила триумфальный марш на чемпионате мира 2018 года в России, завоевав главный трофей — Золотой кубок.

На следующем мундиале, который пройдет за океаном, «трехцветные» сыграют в групповом этапе против весьма интересных и боевых команд. Французы попали в одну квартет с следующими соперниками:

Норвегия — самый яркий и опасный представитель скандинавского футбола;

Сенегал — физически мощная команда африканского континента, способная преподнести сюрпризы;

Ирак — представитель азиатского футбола, демонстрирующий волевой и дисциплинированный стиль игры.

Соперники Франции по группе Значимость матчей Норвегия и Сенегал Главное препятствие на пути к лидерству в группе Ирак Хорошая возможность повысить опыт молодых футболистов

То, как обновленный состав сборной Франции проявит себя в этой интересной группе и насколько молодые подопечные Дешама справятся с ожидаемой ответственностью, представляет настоящую интригу для всех любителей футбола в мире.

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