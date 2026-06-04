Оливер Гласнер провел 6-часовые переговоры с Миланом

·90·Спорт
Оливер Гласнер провел 6-часовые переговоры с Миланом
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Австрийский специалист Оливер Гласнер стал главным кандидатом на пост нового главного тренера клуба Милан. По данным источников, тренер провел длительную встречу с владельцем клуба Джерри Кардинале и консультантом Златаном Ибрагимовичем. Эта встреча, прошедшая в Германии, длилась около шести часов, в ходе которых стороны обсудили будущие проекты клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Перспектива возглавить один из самых престижных клубов Европы выглядит очень привлекательно для Гласнера. 51-летний тренер, добившийся успеха в Австрии, Германии и Англии, теперь готов испытать себя в Серии А. Руководство Милана ищет тренера с современной тактической философией и международным опытом на замену Массимилиано Аллегри.

За свою карьеру Оливер Гласнер выиграл Лигу Европы с Айнтрахтом Франкфурт, а также показал хорошие результаты с Кристал Пэлас. Его репутация на международной арене стала одним из ключевых факторов, привлечших внимание руководства Милана. Однако «россонери» не одиноки в этой гонке.

Английский клуб Фулхэм также хочет заполучить Гласнера. Если нынешний тренер команды Марку Силва перейдет в Бенфику, лондонцы рассматривают Гласнера как основного кандидата на замену. Это обстоятельство может вынудить руководство Милана ускорить переговоры.

Пока Милан не сделал официального заявления по поводу тренера, но ожидается, что ситуация прояснится в ближайшие недели. Выбор Гласнера будет зависеть от привлекательности проекта Милана и финансовых аспектов предложения Фулхэма.

МиланОливер ГласнерЗлатан ИбрагимовичСерия АТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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