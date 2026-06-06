Объявлен список претендентов на звание лучшего молодого игрока АПЛ

·69·Спорт
Объявлен список претендентов на звание лучшего молодого игрока АПЛ

После завершения напряженного и захватывающего сезона в Английской Премьер-лиге настало время церемоний награждения лучших исполнителей. Профессиональная футбольная ассоциация Англии (ПФА) традиционно представила общественности шорт-лист из шести футболистов, претендующих на звание лучшего молодого игрока сезона (Ёунг Плаер оф те Еар).

В этот престижный список вошли самые талантливые молодые звезды, заслужившие признание миллионов болельщиков и экспертов своими выступлениями на зеленых полях Туманного Альбиона.

Скорость, тактика и блестящее будущее: шестерка номинантов

В этом году за высшую награду борются воспитанники и новые приобретения ведущих клубов Англии. Список претендентов выглядит следующим образом:

  • Райан ШеркиМанчестер Сити») — выделился своими креативными передачами и техническим мастерством в составе «горожан».

  • Макс ДоуманАрсенал») — молодой талант, внесший значительный вклад в усиление атакующего потенциала лондонского клуба.

  • Эли Джуниор Крупи («Борнмут») — продемонстрировал неожиданную продуктивность и скорость в течение сезона, привлекая внимание крупных клубов.

  • Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») — стал неотъемлемой частью команды благодаря стабильной и надежной игре в центре манчестерского гранда.

  • Рио НгумохаЛиверпуль») — продемонстрировал хладнокровие в линии атаки мерсисайдцев даже под большим давлением.

  • Нико О'Райли («Манчестер Сити») — одно из главных открытий текущего сезона.

Нико О'Райли: главный фаворит и герой сезона

В борьбе за этот престижный трофей высоко оцениваются шансы Нико О'Райли, ярко проявившего себя под руководством Пепа Гвардиолы.

Игрок-номинант

Клуб

Предыдущие достижения

Нико О'Райли

«Манчестер Сити»

По версии официального сайта Премьер-лиги лучший игрок сезона

Ранее О'Райли был признан руководством АПЛ достойным главной награды чемпионата, и теперь он очень близок к тому, чтобы получить признание в качестве лучшего молодого игрока от своих профессиональных коллег (ПФА).

Мнение редакции: Награда по версии ПФА высоко ценится в английском футболе, поскольку в голосовании участвуют сами футболисты, выбирая своих соперников на поле. Феноменальная игра О'Райли в составе «Манчестер Сити» сделала его королем сезона не только среди молодежи, но и среди взрослых игроков. Однако нельзя отрицать и драйв Кобби Майну в «МЮ», или мастерство Райана Шерки. Кто бы ни победил в этой шестерке, очевидно, что мировой футбол получил еще одно потрясающее поколение.

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АнглияМанчестер СитиАрсеналЛиверпульНико О'Райли
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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