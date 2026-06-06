Португальская пресса: недооценка Узбекистана может дорого обойтись

·72·Спорт
Португальская пресса: недооценка Узбекистана может дорого обойтись

Долгожданное историческое событие, которого весь узбекский народ и футбольные болельщики ждали долгие годы, наконец свершилось. Сборная Узбекистана впервые в своей истории примет участие в чемпионате мира 2026 года. По результатам жеребьевки наши представители попали в группу «К» , где им предстоит выйти на поле в бескомпромиссных матчах против сборных Португалии, Колумбии и Конго.

Перед этим ожидаемым мега-турниром наши соперники также начали серьезно изучать силу и мощь «белых волков». В частности, известное и авторитетное португальское «ПортуГОАЛ.нет» спортивное издание опубликовало специальный аналитический материал, посвященный возможностям, составу и тактическим преимуществам сборной Узбекистана.

Первая ласточка Центральной Азии и историческая встреча

Португальские эксперты в своей статье прежде всего высоко оценили темпы роста узбекского футбола в последние годы. Они признали выход нашей команды на чемпионат мира крупным событием континентального масштаба.

  • Исторический результат: Узбекистан вошел в историю как первое государство Центральной Азии, успешно преодолевшее крайне сложный и напряженный отборочный этап в Азии и получившее путевку на мундиаль.

  • Совершенно новое противостояние: Как особо отмечает автор статьи, сборные Португалии и Узбекистана никогда ранее не встречались друг с другом ни в официальных турнирах, ни в товарищеских матчах. Это еще больше повышает привлекательность предстоящей игры.

«Белые волки» — опасный соперник, которому нечего терять

Иностранные журналисты, говоря о психологическом состоянии и тактических преимуществах национальной команды Узбекистана, не скрывали, что от «белых волков» можно ожидать неожиданных сюрпризов.

«Узбекистан впервые участвует в чемпионате мира ФИФА. Они проявили стойкость в отборочном этапе АФК. Сегодня азиатский футбол развивается невероятными темпами, и конкуренция там значительно усилилась. Поэтому «белые волки» будут действовать на поле с высокой энергией. Самое главное, что им нечего терять на этом турнире, они будут играть без давления», — пишет португальское издание.

Звездный состав и последствия недооценки соперника

Португальская пресса признает, что их команда состоит из мировых звезд, но это не гарантирует легкой победы на зеленом поле. Финансовое и кадровое положение двух команд проанализировано в следующей таблице:

Сборные

Ведущие звезды и статус состава

Главное предупреждение португальских СМИ

Португалия

Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Рубен Диаш

Несмотря на явное преимущество в составе, недооценка соперника может дорого обойтись.

Узбекистан

«Белые волки» с личными амбициями и высоким энтузиазмом

Способны организовывать быстрые и неожиданные атаки, наказывая потерявшего бдительность соперника.

Португальские комментаторы серьезно предупредили свою команду: присутствие Узбекистана в группе может не вызывать излишнего беспокойства у европейского гранда, но недооценка азиатских представителей приведет к плохим последствиям. В момент потери внимания и концентрации дебютант мундиаля может создать серьезные проблемы любому сопернику.

Взгляд с земли: Этот анализ наших португальских коллег очень близок к истине. Для нашей сборной, дебютирующей на чемпионате мира, психологическое спокойствие соперников, стоящих за большими именами, может быть как раз кстати. Наши парни, такие как Жалолиддин Машарипов, Эльдор Шомуродов и Абдукодир Хусанов, несомненно, будут играть с полной отдачей против таких звезд, как Бернарду Силва или Рубен Диаш. Желаем нашей национальной команде удачи и побед на историческом мундиале!

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УзбекистанПортугалияКолумбияКонгоПортуГОАЛ.нет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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