Клуб «Пари Сен-Жермен», установивший гегемонию во французском и европейском футболе и завоевавший трофеи Лиги 1 и Лиги чемпионов УЕФА, принял неожиданное и твердое решение в летнее трансферное окно. Руководство парижского гранда полностью запретило продажу двух португальских полузащитников, находящихся в центре внимания ведущих клубов континента, — Витиньи и Жоау Невеша.

На фоне продолжающихся слухов в европейском футболе парижский клуб заявил, что не продаст своих лидеров ни за какие деньги.

Предвыборная кампания Флорентино Переса и спокойствие «ПСЖ»

В РЕЗУЛЬТАТЕ, авторитетное испанское издание «Mundo Deportivo» сообщило, что переход этих талантливых исполнителей в мадридский «Реал» абсолютно невозможен. Даже если владелец мадридского клуба Флорентино Перес, как и обещал публике, предложит астрономическую сумму в 150 миллионов евро, способную потрясти трансферный рынок, парижане категорически не согласятся на эту сделку.

Инсайдеры парижского клуба прекрасно понимают, какие политические игры стоят за этой ситуацией:

Выборные игры: Руководство «ПСЖ» осознает, что интерес мадридского суперклуба связан не только со спортивными принципами, но и напрямую связан с выборами президента «Реал Мадрида», в которых участвует Флорентино Перес.

Позиция невмешательства: Парижская сторона категорически не желает становиться посредником во внутренних политических процессах Испании и предвыборной кампании Переса через своих футболистов.

Лояльность игроков и планы парижской команды

Самое главное, что сейчас во французской столице царит крайне стабильная и спокойная атмосфера. По данным внутренних источников клуба, ни у Витиньи, ни у Жоау Невеша нет желания покидать команду или переезжать в Мадрид.

Имя футболиста Амплуа на поле Окончательное решение клуба по трансферу Витинья Центральный полузащитник Не продается! Полностью закрыт для переговоров. Жоау Невеш Опорный полузащитник Не продается! Ключевой проект клуба на будущее.

Поскольку сами футболисты счастливы в составе действующего чемпиона, руководство «ПСЖ» нисколько не беспокоится о возможных финансовых атаках или официальных запросах со стороны «Реала» на сумму 150 миллионов евро.

Контекст ситуации: Трансферные войны между «ПСЖ» и «Реал Мадридом» всегда были в центре внимания футбольного мира. После перехода Килиана Мбаппе парижане ясно демонстрируют, что не намерены легко отдавать своих звезд мадридскому гранду. Особенно в период триумфа в Лиге чемпионов УЕФА сохранение ключевых фигур, таких как Витинья и Невеш, закладывает фундамент для будущих новых побед клуба.

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