Из лагеря сборной Аргентины, действующих чемпионов мира по футболу, приходят хорошие новости. Состояние здоровья и физическая форма легендарного нападающего и вингера клуба «Интер Майами» Лионеля Месси сейчас волнуют не только представителей страны танго, но и миллионы футбольных болельщиков по всему миру.

Чтобы прояснить эти общие опасения, главный тренер сборной Лионель Скалони официально прокомментировал процесс восстановления своего капитана и его состояние перед предстоящим чемпионатом мира. Слова специалиста принесли спокойствие в сердца фанатов национальной команды.

«Лео чувствует себя намного лучше, и это нас радует»

Главный тренер Лионель Скалони встретился с представителями СМИ на тренировочной базе сборной и не стал скрывать позитивных изменений в состоянии здоровья Месси.

«Состояние Лео очень хорошее. Он уже начал легкие тренировки вместе с основной группой игроков, что имеет для нас огромное значение. Он не выпал из общего процесса, программа восстановления идет по плану успешно. Возможно, Лео выйдет на поле в ближайших товарищеских матчах и проведет на поле несколько минут. В любом случае, его текущий физический и психологический настрой находится на высоком уровне, что нас полностью успокаивает», — сказал Лионель Скалони.

Также опытный тренер, говоря о конкуренции в составе и возможных других потерях, высоко оценил внутренний потенциал команды:

«Я твердо уверен, что если кто-то из других членов нашей команды неожиданно получит травму и выбудет из строя, мы сможем найти сильных футболистов, которые достойно заменят его».

Травма в мае и исторический список на чемпионат мира

Волшебник футбола Лионель Месси получил серьезную травму на поле в конце мая этого года. Хотя многие ставили под сомнение его участие в предстоящем крупном турнире, тренерский штаб пошел на риск и включил его в заявку. Доверие между двумя Лионелями и роль Месси в сборной ярко проявляются в следующей системе:

Время получения травмы: Последние дни мая 2026 года.

Решение тренера: Несмотря на физические проблемы, Месси попал в окончательный официальный список сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года.

Текущее состояние: Вышел из изоляции, тренируется в общей группе и готовится к дебюту в международных контрольных матчах.

Контекст: Трудно представить чемпионат мира без Лионеля Месси. Тот факт, что Скалони все же включил его в список на мундиаль после майской травмы, означает, что Лео является не просто игроком на поле, но и настоящим духовным лидером в раздевалке. Возвращение капитана к общим тренировкам и вероятность его участия в товарищеских играх — это главное преимущество «альбиселесте» на пути к защите титула чемпионов мира. Болельщики снова очень близки к тому, чтобы увидеть «магию Лео» на зеленом газоне.

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