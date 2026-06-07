Сборная Турции одержала победу над Венесуэлой в товарищеском матче

·79·Спорт
Сборная Турции одержала победу над Венесуэлой в товарищеском матче

Межконтинентальные контрольные матчи вышли на финишную прямую за несколько дней до старта исторического чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026) на зеленых полях Северной Америки. Одним из таких важных и напряженных подготовительных поединков стала встреча между сборной Турции, представляющей Европу, и сборной Венесуэлы, одного из неудобных соперников из Южной Америки.

Этот матч, состоявшийся за океаном в ночь с 6 на 7 июня, подарил настоящим праздник болельщикам футбола из тюркского мира накануне грядущего Мундиаля.

Напряженная и волевая борьба на «Чейз Стэдиум»

Знаменитая «Чейз Стэдиум» арена в городе Форт-Лодердейл (США), принимающем глобальный футбольный форум, стала свидетелем этого международного поединка. Матч, как и ожидалось, начался с активных атак обеих команд:

  • Первый удар от соперника: Дебют матча сложился удачно для южноамериканцев. Уже на 14-й минуте форвард сборной Венесуэлы Глейкер Мендоса, грамотно воспользовавшись точным пасом от Теласко Сеговии, поразил ворота Турции и открыл счет.

  • Восстановление равновесия: После такого неожиданного старта турки рванули вперед с удвоенной энергией. Накануне перерыва, на 44-й минуте, Барыш Альпер Йылмаз, прорвав оборону соперника, восстановил равновесие и позволил своей команде уйти на перерыв в спокойном настроении.

Суперпас Арда Гюлера и победный гол

Во втором тайме подопечные Винченцо Монтеллы полностью перехватили инициативу. Быстрые комбинации и атакующий стиль игры вскоре принесли свои плоды.

Молодая звезда, блиставшая на поле, игрок мадридского «Реала» Арда Гюлер своим ювелирным и высококлассным голевым пасом вывел Юнуса Акгюна на удобную позицию. Юнус безупречно воспользовался моментом и отправил в ворота Венесуэлы решающий гол, расставивший все точки над «и» — 2:1!

Кто ждет Турцию на Мундиале?

После этого успешного контрольного матча сборная Турции с по-настоящему боевым настроением отправляется в путешествие на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике в этом году с 11 июня по 19 июля . В специальной интегрированной таблице ниже представлены соперники турецкой сборной на групповом этапе Мундиаля:

Группа турнира

Команда-участница

Соперники наших представителей

Статус будущего турнира

Группа «Д»

Турция

Австралия


Парагвай


США

Борьба за чемпионство и выход в следующий раунд на историческом глобальном первенстве.

Стоит отметить, что сборная Венесуэлы, оказавшая серьезное сопротивление в этом матче, не смогла преодолеть крайне сложный отборочный этап в Южной Америке и вынуждена наблюдать за этим чемпионатом мира лишь в качестве зрителей.

Резюме: Содержательная игра сборной Турции против Венесуэлы ясно продемонстрировала их всестороннюю готовность к грядущему Мундиалю. Несмотря на пропущенный гол в начале, проявленная воля и вырванная победа свидетельствуют о сильном характере в команде. Безусловно, мастерство таких исполнителей, как Арда Гюлер и Юнус Акгюн, значительно повысит шансы турков в матчах группы «Д» против Австралии, Парагвая и хозяев турнира США. Мы, в свою очередь, желаем братской сборной Турции огромных побед и исторических результатов на предстоящем первенстве мира!

Следите за самыми свежими дневниками чемпионата мира, деталями группового этапа и эксклюзивными репортажами со звездами мирового футбола вместе с нами на страницах Замин!

ТурцияВенесуэлаАрда ГюлерРеалФорт-Лодердейл
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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