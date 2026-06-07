Рафаэл Леау может пропустить первый матч чемпионата мира

·96·Спорт
Рафаэл Леау может пропустить первый матч чемпионата мира

Накануне старта долгожданного чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026) национальная сборная Португалии и ее миллионы болельщиков были встревожены неожиданными тревожными новостями. Один из самых быстрых и опасных нападающих команды, вингер итальянского «Милана» Рафаэл Леау, рискует наблюдать за предстоящими матчами мундиаля с трибуны.

Причиной этой неприятной ситуации стало неспортивное поведение и конфликт на поле футболиста в недавнем товарищеском матче против сборной Чили (2:1). Тогда Леау вступил в острую перепалку с защитником соперника и получил прямую красную карточку.

Строгий контроль ФИФА и ожидаемое наказание

Хотя столкновение произошло в рамках обычного товарищеского матча, чрезмерно агрессивные и грубые действия на зеленом поле, похоже, не останутся безнаказанными. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отдельно рассматривает данную ситуацию.

Сообщается, что высока вероятность того, что срок дисквалификации (отстранения от игр) выйдет за рамки обычных товарищеских матчей и распространится на официальные турниры.

Судьба Леау: возможные сценарии в зависимости от срока наказания

Ближайшее будущее талантливого футболиста и его возможность помочь сборной зависят от окончательного решения ФИФА. Развитие ситуации четко показано в следующей сводной таблице:

Возможный срок наказания от ФИФА

Конкретные пропущенные матчи и даты

Влияние ситуации на команду

Дисквалификация на 1 матч

10 июня товарищеский матч против Нигерии.

Не станет большой потерей для сборной, он отбудет наказание до начала ЧМ.

Длительное строгое наказание

Минимум 17 июня первый официальный матч в рамках группового этапа ЧМ-2026 против сборной ДР Конго .

Португалия будет вынуждена выйти на важный старт чемпионата мира без своей звезды.

Комментарий редакции: Неспособность Рафаэла Леау сдержать эмоции в матче с Чили может дорого обойтись сборной Португалии. Дисквалификация таких ключевых игроков из-за пустяковой ссоры накануне крупных турниров, таких как чемпионат мира, вполне может сорвать планы главного тренера Роберто Мартинеса. Предстоящий матч с ДР Конго определит ответственность за выход из группы. Будем надеяться, что Дисциплинарный комитет ФИФА не оценит ситуацию слишком строго, и Леау украсит матчи мундиаля своими быстрыми рейдами. Желаем парням хладнокровия и удачи в будущих играх!

Следите за дневником чемпионата мира, самыми свежими инсайдами из лагеря сборной Португалии и официальными решениями ФИФА вместе с нами на страницах Замин!

Рафаэль ЛеауМиланПортугалияФИФАЧили
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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