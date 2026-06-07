Гави столкнулся с Родри на тренировке: беспокойство в сборной Испании

В ходе подготовки сборной Испании к чемпионату мира 2026 года произошло неожиданное неприятное происшествие. Во время тренировок в Чаттануге (США) произошла серьезная стычка между звездой «Барселоны» Гави и опорным полузащитником «Манчестер Сити» Родри. Агрессивный стиль игры молодого полузащитника привел к тому, что опытный партнер по команде согнулся от боли на поле. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Атмосфера на базе в Теннесси немного накалилась, пока подопечные Луиса де ла Фуэнте готовились к стартовому матчу против Кабо-Верде, который состоится 15 июня. Гави воспринял тренировочную игру как финал, опоздал в борьбе за мяч и ударил шипами бутс по лодыжке Родри. Звезда «Манчестер Сити» упала на газон, хватаясь за ногу от боли, что вызвало серьезную тревогу у тренерского штаба.

Травма Родри за неделю с лишним до начала чемпионата мира могла бы полностью изменить стратегию Испании. Гави немедленно извинился перед партнером по команде, а медики выбежали на поле. Хотя первоначальные кадры выглядели пугающе, Родри смог встать спустя некоторое время и завершил тренировку, слегка прихрамывая.

В то же время есть и хорошие новости для Луиса де ла Фуэнте. Ламин Ямаль и Нико Уильямс продолжают программы реабилитации. Оба вингера пропустили более месяца из-за мышечных травм. Они участвовали в упражнениях на координацию и «рондо», но воздерживались от контактной борьбы. Их выход на поле в товарищеском матче против Перу не ожидается.