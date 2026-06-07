Рой Кин дал совет Гарри Кейну: на ЧМ нужно играть с умом

·63·Спорт
Рой Кин дал совет Гарри Кейну: на ЧМ нужно играть с умом

Рой Кин посоветовал капитану сборной Англии Гарри Кейну сдерживать свои инстинкты плеймейкера и оставаться исключительно на острие атаки ради победы на чемпионате мира. Хотя капитан обеспечил минимальную победу в матче против Новой Зеландии, эксперт подчеркнул, что тактическая дисциплина станет решающим фактором в тяжелых климатических условиях турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на то что звезда «Баварии» получал множество похвал за способность организовывать игру, опускаясь в центр поля, Кин считает, что такие привычки могут навредить на крупном турнире, проходящем в летнюю жару. По его мнению, главная задача Кейна должна заключаться не в креативе, а в завершении атак.

После победы команды под руководством Томаса Тухеля со счетом 1:0 Кин заявил, что 32-летний нападающий должен доверять другим креативным футболистам в составе и беречь себя как центрального форварда. Учитывая, что чемпионат мира пройдет в сложных климатических условиях, чрезмерная активность Кейна может привести к преждевременному утомлению.

В интервью телеканалу ИТВ Кин сказал: «Он теперь опытный игрок, многому научился в матчах Лиги чемпионов за «Баварию». Он должен быть умным в выборе позиции. Даже в моменте с голом защитников Новой Зеландии было много, но он просто оказался в нужном месте. Удивительно, что ему дали так много свободного пространства».

Эксперт подчеркнул, что удары Кейна мирового уровня — главное богатство Англии, и их не следует тратить на задачи, которые могут выполнить другие игроки. Кин призвал капитана терпеливо ждать возможностей, не опускаясь в полузащиту в поисках мяча. «Если Англия хочет выиграть крупный трофей, Кейн должен быть ключевой фигурой», — добавил он.

Гарри КейнАнглияРой КинБаварияЧемпионат Мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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