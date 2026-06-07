Александр Зверев преодолел свои страхи: историческая победа на «Ролан Гаррос»

«Тяжелое бремя» Бориса Беккера наконец сброшено: Александр Зверев превратил турнир «Ролан Гаррос» в свою вотчину. Международная пресса отдает должное немецкому бойцу и его достойному сопернику. Александр Зверев одержал победу над Флавио Коболли в захватывающем финале, прошедшем в воскресенье, и завоевал свой первый титул «Большого шлема». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Издание Л'Экуипе подчеркнуло, что 89-летнее ожидание для немецкого чемпиона завершилось: «После вылета Янника Синнера во втором круге Зверев считался главным фаворитом, и он полностью оправдал эти надежды за две недели». Ле Фигаро написал, что после нервного финала Александр Зверев преодолел внутренние страхи и добился долгожданной победы.

Итальянская газета Ла Gazzetta делло Sport высоко оценила выступление проигравшего соотечественника: «Великолепный Коболли оказался недостаточен; «Ролан Гаррос» принадлежит Звереву! Флавио изматывал его до пятого сета, но в итоге сдался. Саша завершил матч в слезах и обнялся с Флавио Коболли, одним из своих ближайших друзей в туре».

Испанское издание АС отметило многолетний труд Зверева: «Наконец-то чемпион! Пословица «лучше поздно, чем никогда» нашла свое подтверждение. Александр Зверев восполнил самый важный пробел в своей яркой карьере и стал победителем турнира «Большого шлема»». Marca отметила, что он вошел в число теннисных легенд и положил конец сомнениям таких соотечественников, как Борис Беккер.