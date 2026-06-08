Марк Кукурелья может пожертвовать волосами ради победы на ЧМ-2026

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья продолжает давать необычные обещания ради успехов на международной арене. Футболист, покрасивший волосы в красный цвет после победы на Евро-2024, заявил о готовности к более серьезным переменам к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com

Испанский защитник обратился к болельщикам в социальных сетях, оставив интригующее сообщение перед крупным турниром. В видео он с серьезным видом подчеркнул: «Чемпионат мира приближается, но на этот раз я не буду красить волосы». Фанаты восприняли это как намек на то, что если команда Луиса де ла Фуэнте выиграет кубок, Кукурелья полностью сбреет свои знаменитые кудри.

Супруга футболиста также прокомментировала возможные перемены. С долей юмора и беспокойства она оставила комментарий в соцсетях: «Не возвращайся домой без своих кудрей». Этот случай еще раз показал, что прическа игрока стала неотъемлемой частью не только его имиджа, но и личности.

В лагере сборной Испании эта тема стала главным источником шуток. Партнеры по команде в шутку говорят, что хотят выиграть чемпионат мира, чтобы увидеть, сдержит ли Марк Кукурелья свое слово. Звезда «Челси» остается одним из ключевых людей, поднимающих настроение в коллективе своим веселым характером.