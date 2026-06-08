Марк Кукурелья может пожертвовать волосами ради победы на ЧМ-2026

·4·Спорт
Марк Кукурелья может пожертвовать волосами ради победы на ЧМ-2026

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья продолжает давать необычные обещания ради успехов на международной арене. Футболист, покрасивший волосы в красный цвет после победы на Евро-2024, заявил о готовности к более серьезным переменам к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com

Испанский защитник обратился к болельщикам в социальных сетях, оставив интригующее сообщение перед крупным турниром. В видео он с серьезным видом подчеркнул: «Чемпионат мира приближается, но на этот раз я не буду красить волосы». Фанаты восприняли это как намек на то, что если команда Луиса де ла Фуэнте выиграет кубок, Кукурелья полностью сбреет свои знаменитые кудри.

Супруга футболиста также прокомментировала возможные перемены. С долей юмора и беспокойства она оставила комментарий в соцсетях: «Не возвращайся домой без своих кудрей». Этот случай еще раз показал, что прическа игрока стала неотъемлемой частью не только его имиджа, но и личности.

В лагере сборной Испании эта тема стала главным источником шуток. Партнеры по команде в шутку говорят, что хотят выиграть чемпионат мира, чтобы увидеть, сдержит ли Марк Кукурелья свое слово. Звезда «Челси» остается одним из ключевых людей, поднимающих настроение в коллективе своим веселым характером.

Марк КукурельяЧелсиИспанияЧемпионат МираФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Барселона» может отдать шведского футболиста в аренду в Англию«Барселона» может отдать шведского футболиста в аренду в АнглиюСегодня, 07:40Ламин Ямаль и Нико Уильямс вернутся в строй перед чемпионатом мираЛамин Ямаль и Нико Уильямс вернутся в строй перед чемпионатом мираСегодня, 06:16Жозе Моуринью официально подтвердил возвращение в «Реал»Жозе Моуринью официально подтвердил возвращение в «Реал»Сегодня, 05:52Жозе Моуринью вернулся в «Реал»: в Мадриде началась новая эраЖозе Моуринью вернулся в «Реал»: в Мадриде началась новая эраСегодня, 04:45Колумбия обыграла Иорданию, готовясь к матчу с УзбекистаномКолумбия обыграла Иорданию, готовясь к матчу с УзбекистаномСегодня, 04:39Президент «Баварии» четко дал понять, что не продаст Олиса в «Реал»Президент «Баварии» четко дал понять, что не продаст Олиса в «Реал»Сегодня, 04:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)