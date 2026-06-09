Ламин Ямаль объяснил, почему непопадание в список «Золотого мяча» пошло ему на пользу

·2·Спорт
Ламин Ямаль объяснил, почему непопадание в список «Золотого мяча» пошло ему на пользу

Молодая звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями о самой престижной индивидуальной награде в своей карьере. Юный футболист признался, что ранее был уверен в получении «Золотого мяча», но итоговое поражение стало важным стимулом для его роста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Вингер «Барселоны» откровенно рассказал о своих чувствах в видео на своем YouTube-канале. «Честно говоря, в тот день я думал, что одержу победу. Но считаю, что победа Усмана Дембеле пошла мне на пользу. Это дало мне возможность развиваться. Возможно, тогда мое время еще не пришло», — подчеркнул 18-летний футболист.

Ямаль также остановился на давлении в составе сборной Испании и победе на Евро-2024. По его словам, участие в международных турнирах поначалу вызывало волнение, но со временем он научился сохранять спокойствие. «Я был просто ребенком, волнение в начале турнира естественно. Но матчи и турниры длятся долго, главное — то, как ты их завершаешь», — сказал нападающий.

Кроме того, говоря о своем кумире, Ламин Ямаль упомянул бразильскую звезду, ставшую легендой своего времени на стадионе «Камп Ноу». «Мне всегда нравится смотреть игры Неймара, потому что он мой кумир», — добавил Ямаль. Он также отметил, что сейчас следит не только за Неймаром, но и за талантами в английской Премьер-лиге и других топ-чемпионатах.

Ламин ЯмальБарселонаЗолотой МячНеймарФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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