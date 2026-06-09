Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в истории

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который примут США, Канада и Мексика, станет самым масштабным турниром в истории.

Впервые в мундиале примут участие 48 национальных сборных. Это считается самым крупным расширением в истории турнира.

Первый чемпионат мира прошел в 1930 году, в нем участвовали 13 команд.

В турнирах 1934 и 1938 годов количество участников достигло 16. На мундиале 1950 года на поле вышли 13 сборных.

В период с 1954 по 1978 год чемпионаты мира проводились с участием 16 команд.

В 1982 году формат турнира изменился, количество участников выросло до 24. Эта система сохранялась до 1994 года.

Начиная с 1998 года в мундиале участвовали 32 сборные. Этот формат действовал на семи чемпионатах подряд.

В турнире 2026 года количество участников снова увеличено и достигло 48.

Новый формат позволяет большему числу стран участвовать в чемпионате мира. Также ожидается значительный рост количества матчей и уровня конкуренции.

Следует отметить, что сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат мира и примет участие в мундиале 2026 года.