Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в истории

·15·Спорт
Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в истории

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который примут США, Канада и Мексика, станет самым масштабным турниром в истории.

Впервые в мундиале примут участие 48 национальных сборных. Это считается самым крупным расширением в истории турнира.

Первый чемпионат мира прошел в 1930 году, в нем участвовали 13 команд.

В турнирах 1934 и 1938 годов количество участников достигло 16. На мундиале 1950 года на поле вышли 13 сборных.

В период с 1954 по 1978 год чемпионаты мира проводились с участием 16 команд.

В 1982 году формат турнира изменился, количество участников выросло до 24. Эта система сохранялась до 1994 года.

Начиная с 1998 года в мундиале участвовали 32 сборные. Этот формат действовал на семи чемпионатах подряд.

В турнире 2026 года количество участников снова увеличено и достигло 48.

Новый формат позволяет большему числу стран участвовать в чемпионате мира. Также ожидается значительный рост количества матчей и уровня конкуренции.

Следует отметить, что сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат мира и примет участие в мундиале 2026 года.

Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в истории

СШАКанадаМексикаУзбекистанЧемпионат мира
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сборная Узбекистана уступила Нидерландам в товарищеском матче (видео)Сборная Узбекистана уступила Нидерландам в товарищеском матче (видео)Сегодня, 05:30Как «Манчестер Сити» отреагировал на вчерашний матч Хусанова?Как «Манчестер Сити» отреагировал на вчерашний матч Хусанова?Сегодня, 05:23Хет-трик Майкла Олисе принес Франции уверенную победуХет-трик Майкла Олисе принес Франции уверенную победуСегодня, 05:08Каннаваро высказался после матча против Нидерландов...Каннаваро высказался после матча против Нидерландов...Сегодня, 04:59Юрриен Тимбер пропустит чемпионат мира из-за травмыЮрриен Тимбер пропустит чемпионат мира из-за травмыСегодня, 04:26Сборная Узбекистана одержала историческую победу над НидерландамиСборная Узбекистана одержала историческую победу над НидерландамиСегодня, 04:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)