Слова Ван Дейка о вчерашнем матче вызвали споры на родине

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Слова Ван Дейка о вчерашнем матче вызвали споры на родине

Сборная Нидерландов обыграла Узбекистан со счетом 2:1 в последнем товарищеском матче перед чемпионатом мира. Несмотря на победу, слова капитана «оранжевых» Вирджила ван Дейка после игры вызвали в стране различные дискуссии.

Матч в Нью-Йорке стал для Нидерландов финальным этапом подготовки к мундиалю. Подопечные Роналда Кумана одержали победу, но вопросов к качеству игры, реализации моментов и общим действиям на поле осталось немало.

После матча Вирджил ван Дейк дал интервью телеканалу NOS, заявив, что получил положительные эмоции от результата.

«Этот результат дарит хорошие эмоции», — сказал капитан сборной Нидерландов.

По его словам, эта игра позволила команде адаптироваться к местным условиям перед первым матчем чемпионата мира против Японии. Ван Дейк также признал, что процесс привыкания к состоянию поля и климату еще не завершен.

«Очевидно, что мы еще не полностью привыкли к этим условиям. Поле быстро высыхало, и в таких ситуациях играть между линиями становится сложнее», — отметил защитник.

Капитан также отметил положительные моменты в матче. По его мнению, Нидерланды создали несколько хороших возможностей в первом тайме. Ван Дейк сравнил эту ситуацию с предыдущей игрой против Алжира.

«В первом тайме мы создали хорошие моменты. Это напомнило матч против Алжира на прошлой неделе. Тогда у нас тоже были шансы, но мы не смогли забить и проиграли 0:1», — сказал он.

Однако такие мягкие и осторожные высказывания Ван Дейка понравились не всем в Нидерландах. Бывший футболист Пьер ван Хойдонк, анализировавший матч в студии, не скрыл своего удивления реакцией капитана.

По его мнению, Ван Дейк должен был быть более критичным по отношению к действиям команды после такой игры. Особенно если учесть, что в последнем контрольном матче перед чемпионатом мира игра команды не выглядела идеальной, от капитана ожидали более открытой и жесткой оценки.

«Я считаю Ван Дейка отличным капитаном и футболистом. Но бывают ситуации, когда ты должен оценить игру команды и проявить немного больше жесткости. Нужно было показать хотя бы небольшое недовольство и нервозность по поводу качества игры», — сказал ван Хойдонк.

Это мнение показывает, насколько высоки требования в футбольной среде Нидерландов. Даже после победного матча недостатки в игре команды серьезно обсуждаются. Ведь от такой сборной, как Нидерланды, на чемпионате мира ожидают не только результата, но и футбола высокого уровня.

Хотя голландцы вели в счете в матче против Узбекистана, к концу игры ситуация значительно обострилась. Подопечные Фабио Каннаваро смогли сравнять счет и были близки к ничьей. Только пенальти, назначенный на последних минутах встречи, принес Нидерландам победу.

В этом плане критика ван Хойдонка понятна. Нидерланды едут на чемпионат мира с большими целями. Существует мнение, что такая сборная должна была контролировать игру против соперника, впервые участвующего в мундиале, как Узбекистан, гораздо увереннее.

Ван Дейк подошел к ситуации иначе. Он поставил на первое место результат и процесс адаптации. По мнению капитана, такие матчи нужны перед турниром для привыкания к условиям, выявления недостатков и принятия необходимых выводов.

Обе точки зрения по-своему логичны. С одной стороны, победа есть победа. С другой стороны, на чемпионате мира такие ошибки и вялость могут дорого обойтись. На большом турнире соперники используют каждое свободное пространство. Здесь одних «хороших эмоций» недостаточно, нужны точность и стабильность на поле.

После этой победы Нидерланды завершили финальный этап подготовки к чемпионату мира. Теперь штаб Роналда Кумана готовится к первому матчу против Японии. Именно в той игре голландцам предстоит показать свое истинное состояние.

Для Узбекистана эта игра стала еще одним ценным опытом. Наша сборная боролась до конца против сильного соперника, сравняла счет и была близка к ничейному результату. Сам факт обсуждений в Нидерландах показывает, что «белые волки» не дали сопернику легкой игры.

Вывод прост: Нидерланды победили, но вопросы остались. Ван Дейк заявил, что получил положительные эмоции от результата, а эксперты требуют от команды большего. Перед чемпионатом мира такие споры являются сигналом для голландцев: на большом турнире решающее значение имеет не только счет, но и качество игры.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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