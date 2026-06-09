Эрлинг Холанд и Джамал Мусиала: звезды, которые могли бы играть за сборную Англии

Томас Тухель не столкнется с трудностями при выборе игроков мирового уровня в состав сборной Англии на чемпионат мира 2026 года. Наличие таких звезд, как Гарри Кейн, Джуд Беллингем и Деклан Райс, делает «Трех львов» одними из фаворитов турнира. Однако еще более удивительно представить футболистов, имевших право выступать за Англию, но выбравших другие страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

С момента перехода в «Манчестер Сити» в 2022 году Эрлинг Холанд обновляет рекорды английской Премьер-лиги. Он также демонстрирует невероятные результаты в сборной Норвегии, забивая более одного гола за матч. Примечательно, что Эрлинг Холанд родился в Англии, когда его отец Альф-Инге играл за «Лидс». В три года он переехал с родителями в Норвегию и всегда считал себя норвежцем.

Бывший главный тренер Гарет Саутгейт в 2020 году признал, что Эрлинг Холанд с юности был привязан к системе Норвегии и вероятность принятия предложения Англии была низкой. Сам Холанд неоднократно подчеркивал, что мечтал играть только за Норвегию.

Еще один яркий пример — Джамал Мусиала. Он начал блистать после перехода в «Баварию» из академии «Челси». В отличие от Эрлинга Холанда, Джамал Мусиала выступал за различные юношеские сборные Англии, в том числе вместе с Джудом Беллингемом. В 2020 году он даже успел провести два матча за сборную Англии до 21 года.

Однако благодаря усилиям главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва и партнеров по «Баварии» Джамал Мусиала выбрал страну своего рождения. Первые семь лет жизни он провел в Германии. Сейчас он считается одной из главных звезд немецкого футбола и может выйти на поле против Англии на чемпионате мира 2026 года.